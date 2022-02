“Ballando con le Stelle”, addio al volto storico della gara di ballo. Il pubblico è rimasto scioccato dallo straziante annuncio…

Quella che si è conclusa lo scorso 18 dicembre è stata sicuramente l’edizione più apprezzata di “Ballando con le Stelle”. Milly Carlucci, che il più delle volte è riuscita persino a battere la concorrenza di Maria De Filippi, si è affidata ad un cast a dir poco stellare. Dai talenti in gara agli irreverenti – e mai concordi – giurati, tutti hanno contribuito al successo della gara di ballo.

Proprio durante la puntata che ha preceduto la finale – che ha visto il trionfo della concorrente Arisa -, Milly Carlucci ha inaspettatamente annunciato una notizia che il pubblico non avrebbe mai voluto ricevere. Tutti, nella pista di “Ballando con le Stelle”, hanno trattenuto il fiato di fronte alla tremenda verità.

“Ballando con le Stelle”, addio alla regina del programma. Milly lo ha annunciato in lacrime

La 16esima edizione di “Ballando con le Stelle” si è chiusa con un annuncio che il pubblico non si sarebbe mai aspettato di ricevere. La maestra Sara Di Vaira, che da anni è una delle colonne portanti dello show, ha confermato il proprio addio alla trasmissione che, più di qualunque altra, l’ha resa famosa. L’insegnante, sostenuta dall’allievo Valerio Rossi Albertini, aveva annunciato il tutto con la voce rotta dalle lacrime.

“Se è vero che questo è stato il tuo ultimo anno, ci mancherà una gamba d’ora in poi“, aveva commentato la conduttrice, non riuscendo a trattenere la commozione. La notizia, comunicata durante la semifinale dell’edizione 2021, aveva scatenato reazioni incontrollabili in studio.

La giuria, commossa tanto quanto la ballerina, aveva tributato un forte applauso alla Di Vaira, sommergendola di complimenti. D’altronde, l’insegnante ha sempre speso tutta sé stessa all’interno della trasmissione di Rai 1, di cui era, ormai da oltre dieci anni, uno dei pilastri imprescindibili.

Ciò nonostante, Sara ritroverà presto Milly Carlucci nel cast de “Il Cantante Mascherato”. La ballerina, infatti, è stata ingaggiata dalla conduttrice per ricoprire il ruolo di giurata. Il sodalizio artistico tra le due donne è dunque intatto e non sembra destinato ad estinguersi.