Un cliente di ricevitoria acquista una serie corposa di ticket nella speranza di aumentare le possibilità di vincita: ecco come va a finire.

Una storia alquanto assurda salta alla mente e agli occhi degli interessati che almeno una volta al giorno tentano il colpo di fortuna in Sisal e Tabacchi, che gli cambierebbe la vita.

E’ ciò che è accaduto di recente ad un cliente di ricevitoria, stuzzicato dalla possibilità concreta di vincere qualcosa di importante. Evidentemente il cliente in persona non avrà avuto altro a cui appellarsi per risolvere le difficili dinamiche economiche che gli si sono presentate sul ‘conto’.

Potrebbe essere stata l’ennesima ‘mazzata’ in bolletta o un semplice evasore fiscale, pressato dagli organi di sicurezza dello Stato. Dietro queste possibili e sconcertanti realtà che spesso riguardano un italiano su tre, si cela un racconto traumatico che mette a nudo un altro dei problemi che attanagliano la società: la ludopatia

Gratta e Vinci, il folle gesto del cliente: finisce tutto nella maniera più inaspettata

Accecato dalla voglia di svoltare, soprattutto da un punto di vista economico, un assiduo frequentatore di tabacchi e ricevitoria ha deciso di acquistare ben 400 ticket in un sol giorno e aumentare le possibilità di vincita.

Nonostante il periodo difficile che viviamo è necessario tenere i nervi saldi per non incappare nel ‘calderone’ della ludopatia. Il cliente del giorno, di contro ha deciso di investire quasi 2.500 euro per tentare il cosiddetto ‘colpaccio’ di fortuna.

Peccato che da lì a qualche ora, dopo aver grattato tutti i ticket e racimolato quei pochi spiccioli rispetto alla spesa sostenuta, non si sono verificate vincite esose.

Al cliente sconcertato non è andato giù il triste verdetto e ha reagito inveendo contro il titolare del Tabacchi, nonchè citandolo in Tribunale. Il motivo legato a questa ‘mossa’ stava nel fatto che tutti i biglietti acquistati fossero scevri del premio in denaro indicato sulla stampa del biglietto.

L’appello alla legge “Balduzzi” in vigore era difatti consentito, ma il giudice della Corte D’Appello ha stroncato le possibilità di risarcimento al cliente. Per le lotterie d’Italia, invece sarà comminata una pena sanzionatoria in denaro, pari a 50 mila euro.

Siamo di fronte ad una storia veramente assurda da prendere in considerazione al fine di evitare di cadere in errore e rovinarsi la vita per il resto dei giorni.