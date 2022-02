Dopo Hunziker-Trussardi un’altra celebre coppia si dice addio: tutti i sospetti sembrano confermare la decisione

Le ultime indiscrezioni sembrano dare conferma alle voci sul loro conto, anche i fan hanno notato un particolare strano.

Le ultime settimane sono state tutte concentrate sulla coppia Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che hanno detto addio ai fan direttamente con una nota Ansa in cui annunciavano una separazione presa di comune accordo. C’è però un’altra coppia scoppiata che sta portando avanti in questi mesi una profonda sofferenza interna, tutte le prove fanno presagire che tra di loro non ci sia più nulla da fare.

Parliamo di Vanessa Incontrada e di Rossano Laurini insieme da 15 anni e genitori anche del piccolo Isàl di 13. La notizia arriva a bruciapelo mentre si attende l’arrivo stasera sul piccolo schermo della nuova serie tv “Fosca Innocenti” in cui l’attrice interpreta il ruolo di vice-questora.

Le voci secondo cui la storia tra la conduttrice spagnola e l’imprenditore sarebbe giunta al termine sono confermate da indizi non sindacabili.

Vanessa Incontrada è tornata single? Pare aver detto addio al suo Rossano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Erano considerati due amanti tra i più uniti dello spettacolo, capaci di portare avanti per anni la loro relazione nella massima riservatezza. E con la stessa riservatezza hanno dato un taglio netto a questa storia giunta ormai al capolinea.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Ignazio Moser diventa stilista, il ringraziamento però va alla sua dolce metà: le prime FOTO sono sensazionali

Sembra infatti che la coppia, legata sentimentalmente dal 2007, non abbia retto la convivenza forzata del primo lockdown nel 2020, tanto che dopo aver ripetutamente provato a rinsaldare il rapporto, ha ceduto alla separazione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Il Volo” Ignazio Boschetto e il balletto con una bionda misteriosa. Il VIDEO fa impazzire

Anche i fan hanno notato questo aspetto osservando le foto insieme pubblicate nei rispettivi profili social. Scorrendo Instagram infatti, si può osservare che l’ultima foto insieme postata dall’imprenditore risale infatti al marzo 2019 mentre quella di Vanessa proprio durante la reclusione in casa due anni fa.

Entrambe sono un ritratto di famiglia, sorridenti e felici. Al momento le parti non hanno ancora confermato ufficializzando la cosa, molti sperano che nel frattempo i due si spossano riavvicinare trovando un punto in comune.

IL VIDEO ALL’INTERVISTA A IVANHOE, IL PAPA’ DA 4 MILIONI DI FOLLOWER