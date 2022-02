Shaila Gatta ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi irresistibile. Tra la mise e la posa la visione è da infarto: subito è un boom di like.

Popolo del web in estasi a seguito di una mise irresistibile sfoggiata da Shaila Gatta nel suo ultimo post Instagram. La showgirl di Anversa, 25 anni, torna a stupire il pubblico con la sua bellezza incredibile. Occhioni castani, folta chioma, viso angelico e fisico dalle curve sbalorditive, il suo fascino ipnotizza i fan da anni.

Il suo volto è diventato conosciuto a seguito della partecipazione ad “Amici”, trampolino di lancio della sua carriera, per poi entrare nel cast di “Striscia la Notizia”, vestendo i panni di velina mora.

Oltre ai successi sugli schermi ha raggiunto un grande seguito sul web: 843 mila follower su Instagram, i suoi scatti quotidiani sul social lasciano sempre tutti senza fiato.

Shaila Gatta mozzafiato, la tuta cucita addosso fa sognare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 (@shaylinka)

“Meravigliosa”, “Wow”, “Quanto sei bella”, è solo uno dei tanti commenti che si leggono sotto all’ultimo post condiviso da Shaila su Instagram. Si tratta di un video in cui indossa un look da infarto: una tutina molto stretta, trasparente e color nude, tale da mettere in risalto le sue curve ipnotiche nonché svelare dettagli proibiti del suo corpo divino.

A lasciare senza fiato anche le pose della showgirl: la 25enne si mostra infatti intenta a fare movimenti snodati per fornire spiegazioni sullo stretching.

Nella vita anche ballerina, ha condiviso alcune dritte con la sua community sottolineando come si debbano evitare movimenti troppo pesanti in questa fase, ma piuttosto leggeri per allungare con delicatezza i muscoli.

Il video ha scatenato subito i fan, accorsi a mettere il loro like e spendere parole di apprezzamento per il talento e la bellezza dell’ex velina che come al solito ha incantato tutti.