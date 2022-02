“Come il bing bang” Matilde Brandi esplosiva, in bikini è irresistibile – FOTO

Matilde Brandi presa dalla nostalgia chiede aiuto al pubblico che la segue. Ecco dove vorrebbe essere in questo momento

Showgirl, ballerina, conduttrice e coreografa. Matilde Brandi si è fatta conoscere dal pubblico italiano intorno agli anni ’90, quando esordì al Club ’92 con Gigi Proietti.

Nel 2021 ha partecipato al “Grande Fratello Vip” ma dopo poche puntate è stata eliminata. Oggi è molto seguita sui social dove vanta di mezzo milione di follower che la sostengono e supportano in ogni situazione. Oltre ad essere una donna di spettacolo, è anche una mamma meravigliosa. Ha due figlie gemelle, Aurora e Sofia.

Matilde Brandi, un salto nel passato: come la preferite? – FOTO

“L’anno scorso con i capelli corti prima di entrare al GF ritaglio? Pure un po’ di pancetta”, ha scritto la Brandi sotto all’ultimo post che è già diventato virale.

La showgirl ha pubblicato su Instagram una foto di circa un anno e mezzo fa, poco prima di iniziare l’esperienza del reality. Nello scatto si trova al mare, indossa un costume rosso, un cappello di paglia che le copre i capelli e gli occhiali da sole.

Il sorriso non manca mai e anche se lo sguardo è coperto, i fan possono capire che è rivolto da un’altra parte rispetto all’obiettivo. Immediatamente è boom di like e commenti come “Sei il più grande spettacolo come il bing bang”, poi ancora “Sei favolosa”.

Che abbia i capelli corti o lunghi, cambi look, Matilde Brandi resta una tra le preferite del pubblico italiano che da anni la segue e ammira.

Attualmente l’ex gieffina è impegnata con il programma “Detto Fatto”, in onda ogni pomeriggio su Rai2 e condotto da Bianca Guaccero. I fan, però, vorrebbero darle una seconda possibilità e rivederla in qualche reality: che sia la prossima naufraga dell’“Isola dei famosi”? Non ci resta che attendere altre notizie.

