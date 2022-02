San Valentino è alle porte: tutti i segreti per un make-up da favola – VIDEO

Oggi vi proponiamo un trucco super romantico, adatto alla tanto attesa giornata degli innamorati: vediamolo insieme…

Il make-up che vi proponiamo quest’anno comprende degli occhi da cerbiatta, delle guance pescate e delle labbra lucide: scopriamo tutti i segreti per ricrearlo…

Cominciamo stendendo la base viso più adatta al nostro tipo di volto e al nostro tipo di pelle e, successivamente, proseguiamo con il trucco occhi.

Mischiamo un ombretto rosa, con un altro di colore arancione e applichiamo la tonalità finale sulla seconda metà di palpebra mobile: sfumiamo bene il tutto, per un effetto sensazionale!

Prediamo un ombretto color champagne e stendiamolo nella prima metà di palpebra mobile, partendo dal condotto lacrimale fino a ricongiungerlo con la sfumatura precedente.

E’ arrivato il momento dell’eyeliner: creiamo una riga un po’ particolare, che comprende una codina finale (che parte da metà occhio) ed una codina iniziale (che va ad allungare il condotto lacrimale).

Make-up super romantico per il 14 Febbraio: sarà impossibile resistervi!

Stendete, in seguito, una sottile riga di matita nera nella rima infracigliare inferiore e sfumatela bene, per un effetto decisamente più naturale.

Abbondate, infine, con il mascara: se non avete delle ciglia lunghe o particolarmente incurvate, vi consigliamo di non saltare il passaggio del piegaciglia.

Per completare il trucco occhi, non vi resta che disegnare le vostre sopracciglia: coloratele, riempitele, allungatele, definitele a seconda delle vostre esigenze.

Passiamo al viso: applichiamo tanto, tanto bronzer e del blush color pesca, che possa riprendere il colore dominante degli ombretti precedentemente stesi sugli occhi.

Per completare anche il trucco viso non ci resta che stendere un velo di illuminante sulla parte alta degli zigomi, sul naso e sul mento.

Concludiamo il make-up con il trucco labbra: optiamo per un lucidalabbra pieno di perlescenze, per illuminare e non rischiare di appesantire il viso.

POTETE TROVARE IL VIDEO COMPLETO QUI: