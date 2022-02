“La vera meraviglia sei tu”. Valentina Vignali, una bomba esplosiva FOTO

Valentina Vignali è una vera e propria esplosione di sensualità: l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram ha fatto record di likes in pochissimi minuti

Valentina Vignali è una delle influencer più amate del mondo dei social. La sua carriera è cominciata quando era solo una ragazzina che sognava di sfondare in uno sport in particolare, il basket. Infatti è riuscita a trasformare questa sua passione in un vero e proprio lavoro, che le ha permesso di diventare molto conosciuta sul web e in tv.

Valentina, con la sua incredibile bellezza e la sua ironia, è riuscita anche a conquistare i social dove è diventata sempre più seguita, arrivando ad avere milioni di followers che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto. Su Instagram condivide sempre momenti di vita quotidiana, i suoi viaggi con gli amici o le cose che riguardano il suo lavoro.

Valentina Vignali conquista tutti: “Il posto più bello sei tu”

