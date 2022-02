Lo scatto è la prova del suo vero amore. Chi si aspettava un ritorno di tal genere da Emma Marrone? Forse soltanto chi la conosce davvero.

E’ trascorsa soltanto una settimana dalla fine della 72esima edizione del “Festival Di Sanremo“. E, mentre l’ultimo brano della cantante Emma Marrone continua pian piano a scalare le classifiche degli ascolti, una grande sorpresa arriverà nel momento del suo inatteso ritorno. Un approdo, a pieno documentato, in quella che lei stessa sentirà ancora oggi di definire come: “la sua vera casa“.

Con ben sei album pubblicati dal 2011 ad oggi, la cantante di origini pugliesi è una delle artiste canore più amate sul panorama nazionale. Gradita presenza anche sul piccolo schermo, Emma ha partecipato a numerose trasmissioni nel corso di questi ultimi anni. Inizialmente presentandosi nei panni di giudice, al fianco di Rudy Zerbi e Gerry Scotti, a “Tu Sì Que Vales“, e più recentemente nello stesso ruolo al talent show di “X Factor“.

“Ti amo” Emma Marrone torna a casa dopo il Festival, la sorpresa è gioia incontenibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ascolti post “Sanremo”: incredibile, chi è in vetta? La classifica ufficiale

“È sempre bello tornare a casa“, ammette Emma in didascalia al suo ultimo post su Instagram. In cui mostra con orgoglio il suo grande ed atteso ritorno nella trasmissione che le ha permesso di essere a tutto tondo la meravigliosa artista che è ancora oggi. Il ringraziamento più sentito da parte dell’artista, dopo aver salutato la sua beniamina, Maria De Filippi, sarà dunque interamente rivolto all’intera trasmissione di @amiciufficiale.

Emma presenta anche qui il suo ultimo brano, dal titolo di “Ogni Volta E’ Così“. Il quale sembrerebbe, soprattutto in quest’occasione, sottolineare l’altrimenti inesprimibile emozione provata da lei, in primis, quanto dai presenti in studio. Una sferzata emotiva fortissima nel sentirsi nuovamente cantare all’interno di quel tanto caro studio.

“In bocca al lupo a tutti“, concluderà poi affettuosamente l’artista canora. Nel mentre, per chi non lo sapesse, nella serata di ieri Emma è stata in compagnia di altri due partecipanti al “Festival”. Come celebri protagonisti di una divertente cena tra amici, fra risate e melodie mai così attuali, il rapper Rkomi ed il suo collega Dargen D’amico sono apparsi all’improvviso nelle sue storie. Che il fragoroso trio stia iniziando a lavorare ad un nuovo progetto musicale assieme? Non resta che sperarlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Aurora Ramazzotti, dopo la separazione della mamma lei reagisce così: “non ascoltare le critiche..” – FOTO

“Ti amo. Sei stata proprio immensa come sempre“. La gioia, nel cuore dei suoi ascoltatori, dimostra di non aver alcun limite al momento della sua esibizione. Emma sin dal suo esordio sulle scene, e quindi a stretta concomitanza con la sua partecipazione ad “Amici” nell’ormai non più così vicino 2009, non ha mai dimenticato le sue origini, quanto la sua primissima rampa di lancio.