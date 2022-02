Ad una settimana dalla conclusione di “Sanremo” la classifica è ancor più decisiva. Ecco tutte le posizioni degli artisti in gara. Il podio? Incredibile.

La finale della settantaduesima edizione del “Festival Di Sanremo“, guidata da Amadeus, si è conclusa soltanto lo scorso 5 febbraio. Ora, ad una settimana esatta dalla fine, la classifica ufficiale, riguardante i brani proposti durante la competizione canora, farà ulteriormente chiarezza sulla potenzialità di ciascuno di essi.

Fino a questo momento, i vincitori di quest’edizione, hanno dimostrato di aver meritato in tutto e per tutto il podio sull’Ariston. Mahmood e Blanco, con la loro “Brividi“, erano difatti riusciti a conquistare, sin dalla loro prima esibizione, con unanimità il pubblico della penisola. Le stazioni radio non hanno più smesso di trasmettere il brano. Ugualmente su Spotify il loro trionfo ha segnato record mai raggiunti prima d’ora. Ma, passato in sordina il fragore per il primo posto, seguito da una meravigliosa Elisa con la sua inedita “O Forse Sei Tu”, saranno riusciti a salvaguardare tale vittoria? Ma soprattutto, chi sorprenderà nel frattempo con la sua inattesa escalation?

Ascolti post “Sanremo”: incredibile, chi è in vetta? La classifica ufficiale

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Un Posto al Sole”, il personaggio più amato di sempre lascia la soap? Finalmente la verità

La risposta risulta ad oggi essere positiva. L’irresistibile coppia di artisti, secondo la classifica degli ascolti, si conferma ancora in prima posizione. Con un totale in nettissimo dislivello rispetto agli altri partecipanti alla gara, di ben 21.224.631. A sorprendere, nel frattempo, sarà “Ovunque sarai”. Irama si aggiudica così ufficialmente la seconda posizione con 5.875.076 ascolti. Seguito, quasi alla pari e con 5.574.750, da La Rappresentante di Lista in terza posizione.

La vero sorpresa però è data dal rapper e cantautore Rkomi. La sua “Insuperabile”, sfiorando le ultime due posizioni, si aggiudica il quarto posto con 5.424.502. Inoltre, il suo successo, continua a crescere in questi giorni. Soltanto ventiquattro ore fa l’uscita di “Quello Che Manca”, nuova collaborazione tra lui ed Elisa. Tra l’altro inscritta ora, subito dopo di lui, al quinto posto in classifica, con 4.613.068 ascolti.

Segue al quinto posto l’inimitabile Dargen D’Amico con “Dove si balla” a 4.572.728. Poi il giovanissimo ex allievo di “Amici”, Sangiovanni, con la sua “Farfalle” a 4.466.076. Il successivo trittico, vicini per numero di ascolti, sarà formato da “Domenica” di Achille Lauro con 3.299.128, “Ti Amo, Non Lo Dire” a 3.125.691 di Noemi ed infine “Inferno Dei Fiori” con 2.818.203 di Michele Bravi. E ancora l’energica “Chimica” di Ditonellapiaga & Rettore, 2.764.146. L’esuberante Gianni Morandi con “Apri Tutte Le Porte” a 2.641.566. Ana Mena e la sua “Duecentomila Ore a 2.522.711. Poi Aka7even con “Perfetta Così” a 2.370.615. Matteo Romano con “Virale” a 2.349.050. “Ogni volta è così” di Emma a 2.060.263. Highsnub & Hu con “Abbi cura di te” a 1.887.041.

Da ultimo a “Sanremo” Tananai sale in classifica con la sua “Sesso Occasionale”, ad un totale di 1.811.628 ascolti. Seguono, in conclusione, Giusy Ferreri con “Miele” a 1.785.975. Fabrizio Moro e la sua “Sei Tu” a 1.661.555. “Ora e qui” di Yuman a 1.340.025.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Il ritorno della farfallina” Belen Rodriguez zoom su gambe divine: l’imprevisto in diretta – VIDEO

Il corale ed intenso Massimo Ranieri con “Lettera Al Di Là Del Mare” a 1.221.671. Le Vibrazioni e la loro “Tantissimo” a 1.071.817. La bellissima “Tuo Padre, Mia Madre, Lucia” di Giovanni Truppi, penultima con 1.015.097. Ultima, ma anch’essa forse ancora per poco, “Voglio Amarti” di Iva Zanicchi con 756.392.