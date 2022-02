Gratta e vinci, la disperazione di un barista: “Era meglio se…”

Gratta e Vinci, la storia di Alessandro Wu sta facendo il giro del web: cosa è successo al proprietario del bar di Conegliano

La Dea bendata non si ferma mai e in Italia continuano a presentarsi casi di vincite importanti da Nord a Sud. I Gratta e vinci sono molto venduti e c’è chi anche solo con 2 euro riesce a svoltare.

Oggi vogliamo parlarvi di una storia curiosa, una vicenda che si è verificata in uno dei bar a Conegliano nel Veneto. A raccontarla è stato il proprietario del locale che nel corso di un’intervista per il Messaggero ha spiegato cosa è successo dopo la vincita.

“Sono due persone di origine cinese i vincitori del Gratta e vinci da due milioni venduto nel mio bar. Ma ho detto loro di non farsi più vedere da me”. Ha affermato.

Gratta e Vinci, la storia di Alessandro Wu

Il proprietario del bar si chiama Alessandro Wu e dopo due mesi dalla vincita avvenuta nel suo locale ha voluto riferire cosa è successo. I protagonisti della vicenda sono due cinesi che hanno vinto due milioni di euro e gli avevano promesso una mancia di diecimila euro.

Secondo quanto si legge sul Messaggero, i diretti interessati sono tornati sul posto per dare a Wu 1000 euro. “Ero contento. Poi si è presentato il vincitore con mille euro. L’ho guardato in faccia e gli ho detto di tenerseli, di andare via e non tornare più. – Ha spiegato – Racconto questo solo perché il vincitore dei due milioni si è comportato male nei miei confronti. Era meglio se non prometteva niente”.

Poi un appello nei confronti dello Stato: “Perché lo Stato non ci aiuta dandoci una percentuale, anche minima, sulle vincite che vengono realizzate con biglietti che vendiamo ogni giorno. Basterebbe l’uno, il due percento”.

Chissà se la storia di Alessandro Wu può essere l’esempio per fare cambiare le cose ed essere lo spunto per una svolta?