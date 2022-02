Mentre la realtà del “GF Vip” continua ad evolversi per Miriana Trevisan un aneddoto, ormai finito nel dimenticatoio, è destinato a tornare in gioco.

Un accadimento del passato si presenta, a distanza di un quasi ventennio, dinanzi ai telespettatori della showgirl ed attuale concorrente alla sedicesima edizione del “Grande Fratello Vip”, Miriana Trevisan. Dopo le numerose polemiche insorte a seguito del contestato “messaggio d’amore” a lei destinato e sorvolato nella giornata di ieri, 11 febbraio, sulla casa più seguita d’Italia. Un secondo episodio travolge il pubblico da casa.

La soubrette partenopea, classe 1972, ha dovuto confrontarsi nelle ore passate con la già alquanto inattesa messa in guardia, da parte dei suoi sostenitori, rispetto all’interesse dimostrato ultimamente nei suoi confronti da Biagio D’Anelli. “Svegliati non è amore“, hanno così tentato di avvertire per tempo la showgirl i suoi fan. Ecco cosa è successo nel frattempo, e contemporaneamente alla proliferazione di un vecchio filmato, all’esterno della casa.

Ancora al “GF Vip” Miriana Trevisan ma il passato ritorna – il VIDEO inatteso fa il giro della web

L’episodio, rimasto incastonato negli archivi Mediaset come una perla dalle fattezze ora vintage e puramente iconiche, dopo esser divenuto virale in poche ore sui vari social di riferimento pare sia riuscito, senza fatica, a riportare molti dei suoi telespettatori indietro nel tempo. Protagonista dell’irrefrenabile performance sul piccolo schermo, a sinistra, vi è Miriana. Disinvolta, ottima ballerina e trasportata dalle indimenticabili note degli 883.

Il video, contenente una brillante parentesi della trasmissione “Non E’ La Rai“, risale con precisione al 1993. E dunque a soli pochi mesi di distanza dal boom che si rappresentò nelle classifiche di tutta la penisola rispetto al fragoroso successo indetto dal brano di “Hanno ucciso l’uomo ragno“.

Mentre, al suo fianco e sempre in mini abito rosso, si può notare l’altrettanto dinamica e gradevole presenza della conduttrice e showgirl romana, Laura Freddi. Anch’essa all’epoca meravigliosamente alle prese con i suoi esordi in tv ad inizio anni ’90.

Quest’ultima non sarà l’unica. Ad apparire sullo sfondo del nostalgico teatrino vi sarà anche una giovanissima, sorridente quanto scoppiettante Caterina Balivo.

