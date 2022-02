Angela Poggi lascia Un Posto al Sole? A distanza di settimane dal suo improvviso abbandono, finalmente scopriamo la verità sulla figlia di Giulia e Renato

Angela Poggi, qualche mese fa, ha lasciato la terrazza di Palazzo Palladini. La figlia di Giulia e Renato è stata chiamata per un lavoro in Sicilia e, dopo una lunga riflessione, ha deciso di accettare anche grazie all’incoraggiamento di sua figlia Bianca che è stata molto felice all’idea di avere una madre così, una donna forte, responsabile e tanto indipendente.

Angela, così, è partita per la Sicilia nonostante suo marito Franco Boschi non ne fosse così entusiasta. La mancanza è stata compensata un po’ dall’arrivo di Katia a Napoli, che ha deciso di piazzarsi in terrazza per stare vicina a Nunzio che è venuto a stare da suo padre per qualche mese. Bianca sta soffrendo molto questa situazione e ne sta risentendo la scuola.

Un Posto al Sole, Angela Poggi lascia la soap? Scopriamo la verità

Angela avrebbe dovuto tornare a casa per il weekend, ma ha chiamato la sua famiglia per avvisare di non riuscire a rientrare a Napoli. Questa notizia ha destabilizzato ancora di più la piccola Bianca, che da quando sua madre è partita, sta davvero molto male. Lei, che a scuola andava sempre benissimo, sta cominciando a studiare male e ad avere brutti voti sulla pagella. Questa situazione la sta facendo soffrire davvero molto e Franco non sa più cosa fare.

Inoltre, Bianca comincia a temere che Katia voglia sostituire la figura di sua madre. Ma sarà davvero così? Per il momento sappiamo che Claudia Ruffo non ha davvero intenzione di lasciare la soap, dunque ci resta solo da capire quando e se tornerà a Palazzo Palladini dalla sua famiglia. Bianca, ogni giorno che passa, ha sempre più bisogno di lei e sente immensamente la sua mancanza.

Dunque, non ci resta che attendere e scoprire come si evolveranno le prossime puntate. Sappiamo che Angela e Franco, però, vivranno un momento di forte crisi.