In questi giorni, sta andando in onda la serie tv “Fosca Innocenti”, che vede come attrice protagonista la bellissima Vanessa Incontrada; accanto a lei, un altro volto molto noto, quello di Francesco Arca, attore italiano

La prima puntata della serie tv “Fosca Innocenti”, è andata in onda venerdi 11 febbraio, in prima serata su Canale 5. Il cast di questa nuova fiction, è composto da grandissimi attori italiani, in particolare, Vanessa Incontrada e Francesco Arca, sono i protagonisti dell’interessante serie televisiva.

La serie tv “Fosca Innocenti” ha catturato l’attenzione di moltissimi telespettatori. Vanessa Incontrada interpreta il ruolo di Fosca Innocenti, Vice Questore e capo della squadra investigativa. La particolarità di questo personaggio è che possiede un istinto formidabile, tanto da permetterle di riconoscere odori e profumi e dal quale si lascia guidare per risolvere i suoi strani casi.

L’intraprendente Fosca, non è sposata e non ha figli, vive in un casale di campagna con Bice, interpretata da Giorgia Trasselli, una donna anziana che la aiuta a gestire la proprietà e che si prende cura di lei da sempre. Fosca ama stare in mezzo alla natura ed a contatto con gli animali, sopratutto con il suo cavallo Sansone. Tuttavia, la bella ispettrice sembrerebbe avere un debole per il suo amico Cosimo, ruolo interpretato dall’attore Francesco Arca. Nelle ultime settimane, Arca, lascia delle importanti dichiarazioni sul magazine Grazia.

Francesco Arca senza freni, le importanti rivelazioni

In un’intervista per il magazine Grazia, Francesco Arca decide di parlare del suo rapporto con l’attrice Incontrada. Secondo quanto detto da Arca, i due attori, pare siano amici da moltissimo tempo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha così riferito: “Siamo amici di vecchia data, andiamo al mare nello sesso posto”. Inoltre, i due artisti si ritrovano a collaborare insieme per la prima volta “E la prima volta che recitiamo insieme”.

Dalle parole di Arca, si intuisce la profonda stima che possiede nei confronti di Vanessa Incontrada, una celebrity davvero amata nel mondo della tv per la sua spiccata simpatia. La fiction “Fosca Innocenti”, andrà in onda il prossimo venerdì 25 febbraio su Canale 5 in prima serata.

Come andrà a finire la storia tra Fosca e Cosimo? Non ci resta che vedere la prossima puntata di “Fosca Innocenti”