“Devo recuperare il San Valentino con te”, Malika Ayane la giacca sbottonata manda in tilt: blackout totale su Instagram – FOTO

La cantante, Malika Ayane scalda il cuore degli appassionati con una foto che testimonia la sua bellezza oltre ogni confine.

C’era da aspettarselo dopo tanti anni di successo sopra i palcoscenici più ambiti della musica e non solo. L’artista dal cuore d’oro, Malika Ayane è tornata a farsi notare in grande stile sotto la lente di ingrandimento dello spettacolo.

La cantante è reduce dall’ultimo grande successo musicale targato ‘Telefonami‘, il brano dagli ascolti record sulle piattaforme più emblematiche del web, da Spotify a YouTube. La pop star del momento, come se non bastasse ha prodotto uno share inatteso presentandosi al Teatro Alla Scala di Milano.

La sua consacrazione è terminata con una ciliegina sulla torta, ovvero le diverse apparizioni sul piccolo schermo nelle vesti di ‘testimonial’ di brand pubblicitari di grande prestigio.

Insomma il vortice di emozioni che Malika ha prodotto attorno a se è davvero qualcosa di ineguagliabile e inestimabile

Malika Ayane esce allo scoperto su Instagram: la FOTO che lascia tutti a bocca aperta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malika Ayane (@damalikessa)

Il successo sul piccolo e grande schermo di Malika Ayane si misura non solo attraverso la musica e i grandi palcoscenici. L’artista, 38enne di origini lombarde vanta un ottimo bottino di share e visualizzazioni anche sui social network.

Il suo ritorno su Instagram è di quelli da far venire la pelle d’oca all’istante. Immersa nella sua più completa compostezza ed eleganza riesce in un semplice scatto a conquistare il cuore e attirare lo sguardo dei fan più intimi.

In occasione di San Valentino, la festa degli innamorati qualcuno di loro si è sbilanciato nei suoi confronti e ha in qualche modo fornito l’assist, preso dal desiderio di trascorrere una giornata così speciale in sua compagnia.

Malika acconsente, ma non lo fa attraverso le parole. La foto condivisa sul suo profilo sta facendo il giro del web e mandando in ‘down’ l’intera piattaforma social.

Lo ‘smoking nero’ sbottonato nel punto giusto manda al manicomio in men che non si dica. Siamo di fronte ad una vera ‘Dea‘ dello spettacolo sempre pronta a sorprendervi con stravolgimenti di look e non solo. Cosa aspettate ad invadere la sua pagina di likes?