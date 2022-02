Cosa succede quando la sensualità sfiora l’audacia? Ce lo insegna Andrea Delogu. L’appuntamento, a nottata conclusa, sta per iniziare.

Dopo aver seguito con estro e fedeltà l’ultima edizione del “Festival Di Sanremo”, al fianco dell’amica e collega Ema Stokholma e di Gino Castaldo, si riparte in grande stile. Inizia quest’oggi, 15 febbraio 2022, una nuova elettrizzante avventura per l’amata conduttrice, scrittrice e speaker Andrea Delogu.

Leopardata, sexy e autentica. Ma non finisce qui. L’imprevedibile “Britney Bit***” dei nostri tempi, dalla rossa chioma e dal talento da cui trarre visionaria ispirazione, è pronta a lasciarci senza parole. In fibrillazione, in queste ore, moltissimi artisti. Oltre al vasto pubblico della penisola. La novità, sul secondo canale Rai, sta tenendo tutti sulle spine. Giuliano Sangiorgi è stato uno dei primi ad intervenire in diretta. “Auguri ad Andrea Delogu, in bocca al lupo: spacca tutto con…”

“Ore piccole?” Andrea Delogu completo leopardato e rullo di tamburi, quando il lato sexy è autentico – FOTO

“Tonica!” esordisce felice l’artista. “Secondo me sarebbe una soundtrack perfetta“, continua Sangiorgi intonando simpaticamente un ritmo già conosciuto. “Ah no“, si riprenderà sorpreso il cantautore: “l’hanno fatta a Sanremo… con Rettore… Bella, vabé!” Niente più chimica allora, ma “Tonica!”

Questa sera in seconda serata, alle 23.45, parte su @instarai2 “il la D della musica“, precisa Andrea nel suo meraviglioso completo. Tailleur elegante e mini abito da sera in texture leopardata. Sì, esatto: tutto in una sola mise.

“È la prima“, ricorda la sua protagonista, “vedrete difetti e sporcature ma voi concentratevi sulle cose fighe come ad esempio gli ospiti“. Fra questi: Gué Pequeno, Gaia, il musicista reduce dal Festival Matteo Romano, lo showman partenopeo Stefano De Martino e l’attivista e scrittrice fiorentina Carlotta Vagnoli. Infine anche un assistente di studio, valido e altrettanto audace, come Gabriele Vagnato. Restano ancora “un paio di chicche“, ammette Andrea. Ma: “che non vi dico”. Il motivo? Per ora resterà un segreto!

“L’amore mi annoia. Preferisco l’horror. E ora in tv ci vado da sola“, aveva dichiarato Andrea in una delle sue ultime interviste in attesa di questa prima scoppiettante serata. “Cioè quindi questa sera dobbiamo fare le ore piccole per vederti?!“, chiederà un fan con provocazione. “La vedrò sicuramente!“, tuonerà più tardi. Perciò: “stay tuned!“