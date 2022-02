“Ho perso il lavoro” Ilary Blasi e la famiglia nello sconforto

Preoccupazione per Ilary Blasi, dopo tanti sacrifici e impegno ecco cosa è successo alla sorella della conduttrice

Ilary Blasi è una delle conduttrici più seguite e note dal pubblico italiano, non solo per il suo lavoro ma anche per essere la moglie di Francesco Totti con il quale è sposata da più di dieci anni.

Di origine romana, più volte l’ex letterina di “Passaparola” ha parlato della sua famiglia facendo riferimento ai suoi genitori e alle sorelle Silvia e Melory. Il trio è molto legato e nel corso degli anni anche le altre due Blasi si sono fatte conoscere dal web.

Ilary Blasi, la preoccupazione della sorella Melory

Nonostante la popolarità e notorietà di Ilary Blasi, le sorelle continuano la loro vita da persone comuni. In questi ultimi giorni è finita al centro del mirino Melory. Ha trentuno anni e si è laureata in Ortottica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma nel 2012 per poi conseguire nel 2015 una seconda laurea in Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie all’Università di Tor Vergata.

La cognata di Francesco Totti però è attualmente disoccupata. “Ebbene sì ragazzi, anche io sono disoccupata! Ci ho messo un po’ a dirvelo, perché dovevo metabolizzare, ed ecco svelato il motivo per il quale mi vedete molto più presente qui su Instagram rispetto a prima”. Ha scritto sui social dove è seguita da più di quarantamila follower.

Melory continua il suo discorso spiegando di non riuscire ad accettare quello che le sta accadendo, visti gli anni di dedizione, studio e impegno impiegati per riuscire ad ottenere i risultati e a realizzare un sogno.

Ma non si dà per vinta a afferma: “Voglio affrontare così, con il sorriso e una linguaccia. Inoltre spero di abbattere i pregiudizi che a volte vengono fatti dietro a un semplice cognome! Ce la faremo, si ricomincia”.

Melory è anche una moglie e mamma meravigliosa e la famiglia è la sua priorità e grande gioia. Ha tutto l’affetto, l’amore e la stima dei suoi cari e questo è quello che conta.