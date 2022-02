Guendalina Tavassi ha condiviso un post toccante ed emozionante in cui ha scritto una lunghissima dedica in didascalia: followers in lacrime.

Guendalina Tavassi è una sexy influencer seguitissima dagli italiani: tra balletti su Tik Tok e immagini provocanti su Instagram, la romana sa sempre come fare il pieno di likes. La classe 1986 ha conquistato le prime pagine per la sua storia d’amore con Umberto: nel marzo del 2021 ha svelato in rete che il rapporto con suo marito era ormai finito. Nel 2020, invece, furono condivisi in rete alcuni video intimi della nativa di Roma.

La Tavassi, dopo la rottura con il marito, ha trovato un nuovo amore: la 36enne si è legata sentimentalmente a Federico Perna. In occasione del 14 febbraio, Guendalina ha scritto una dedica lunghissima su Instagram che ha commosso tutti.

Guendalina Tavassi, dedica speciale: web in lacrime

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Per Guendalina San Valentino è stato davvero magico. Lei e il suo fidanzato hanno trascorso ore romantiche in un posto allestito in maniera perfetta, con tanti palloncini e tantissime fotografie. “Ed eccoci qua cuore mio, questo giorno per noi non è stato solo San Valentino, perché tu rendi speciale così ogni singolo giorno, ma un giorno dove ho voluto ringraziarti per tutto quello che sei e fai per me!”: inizia così in lungo messaggio.

Nel messaggio, il loro amore viene definito come quello dei film: la Tavassi ha scritto anche che Federico è l’uomo che ha sempre desiderato al suo fianco. “Ricordati che ti amo, ovunque sarai, ovunque sarò”. La dedica ha commosso tutti: tra i commenti, ci sono seguaci che hanno svelato di aver versato lacrime. Anche Federico ha ovviamente commentando il post, facendo anche una rivelazione. “Mi hai fatto piangere di nuovo“, ha scritto l’influencer ricambiando anche la dedica d’amore.