Cecilia Rodriguez senza filtri: tutta la verità sugli amori passati

La modella argentina Cecilia Rodriguez, innamorata follemente del suo Ignazio Moser ha raccontato la sua storia d’amore ed anche i suoi amori passati. Cecilia non si nasconde svelando la sua verità a “Ex on the Beach”, programma in onda su MTV.

Davanti ad alcune domande scomode del “tablet del terrore”, la Rodriguez parla dei suoi ex fidanzati e tra questi come dimenticare il buon Francesco Monte, con cui la modella ha vissuto circa 4 anni d’amore ma che poi ha lasciato in diretta tv al Grande Fratello Vip dove ha incontrato il suo attuale compagno, Ignazio Moser.

Tra le domande fatte a Cecilia Rodriguez, ce ne stata responsabile di una risposta da far molto rumore sui social, alla modella è stato chiesto quante volte è stata innamorata nella sua vita e lei senza nascondersi ha risposto: “Non sono mai stata innamorata prima, ho avuto quattro fidanzati, ovviamente non tutti insieme contemporaneamente e di questi pensavo di esserne innamorata, ma essendo oggi innamorata di Ignazio Moser posso dire che per quello che sento, non sono mai stata davvero innamorata prima, questa è in assoluto la mia prima volta, sono felice e appagata della vita con Ignazio e non desidero nient’altro che vivere il mio futuro con lui”.

Cecilia Rodriguez parla dei suoi ex: “Grazie ad Ignazio sono innamorata per la prima volta”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ludovica Pagani, l’abito si apre tutto: “Più bella di un gol di Vlahovic” – FOTO

La Rodriguez ha risposto anche ad altre domande sempre dallo sfondo sentimentale e alla domanda su che pensiero hanno oggi i suoi ex fidanzati di lei, ha risposto senza troppi giri di parole e con una verità al quanto ironica: “Peccato averla persa, era bella, bellissima e buona”. La sorella minore di Belen ha raccontato di non aver mai avuto nessun ritorno con nessuno dei suoi amori passati tranne il suo primo fidanzato, un rapporto che comunque con il tempo è finito.

Oggi nella sua vita c’è Ignazio, il ragazzo timido e misterioso conosciuto nella casa più spiata d’Italia che è riuscito a farle mandare in fumo la storia con Francesco Monte cambiandole la vita per sempre. Cecilia ha confidato di essere una fidanzata gelosa e di farlo vedere in ogni situazione senza curarsi troppo della forma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ginevra Pisani, l’ex professoressa perde la testa proprio per lui: è un attore famosissimo