Inter-Sassuolo, le pagelle e il tabellino della spettacolare partita andata in scena allo stadio San Siro tra i nerazzurri e i neroverdi.

L’Inter sta vivendo probabilmente il momento più difficile da inizio stagione. I nerazzurri, dopo la batosta nel derby perso 2 a 1 per una doppietta fenomenale di Giroud, hanno pareggiato a Napoli e hanno subito una brutta sconfitta con il Liverpool in Champions League. Allo stadio San Siro arriva un Sassuolo in gran forma: gli emiliani stanno dando fastidio a tutte, big e non. Anche in Coppa Italia hanno fatto tremare la Juventus.

Pronti via e Raspadori sblocca subito il punteggio con un bel tiro. Consigli sventa alcuni pericoli creati dalla squadra di casa e Scamacca di testa fa 2 a 0. I nerazzurri provano ad attaccare ma subiscono le sortite offensive dei neroverdi: anche Berardi prova ad iscriversi alla festa ma colpisce la traversa con un super tiro di sinistro. Al duplice fischio, le compagini rientrano negli spogliatoi sullo 0 a 0. Nel secondo tempo, Inzaghi lancia forze fresche e la squadra nerazzurra crea diverse occasioni da gol: un super Consigli salva i suoi con miracoli esagerati. Nel finale, arriva anche il gol della speranza siglato da De Vrij: l’arbitro, dopo un consulto con il Var, decide di annullare la rete per un fallo di mano con cui è partita l’azione.ù Finisce 0-2 per il Sassuolo: i nerazzurri restano al secondo posto (con il rischio di venire superati dal Napoli) mentre i neroverdi salgono a quota 33 punti.

Inter-Sassuolo le pagelle e il tabellino

INTER – Handanovic 5.5; Skriniar 5.5, De Vrij 5, Dimarco 5.5; Darmian 5 (46′ Dumfries 6), Gagliardini 4.5 (46′ Dzeko 6), Barella 5.5, Calhanoglu 5.5, Perisic 5; Sanchez 5, Lautaro Martinez 4.5. All. Inzaghi

SASSUOLO – Consigli 7; Muldur 6.5, Chiriches 6, Ayhan 6, Kyriakopoulos 6.5; Frattesi 6.5 (70′ Henrique) , Lopez 6.5; Berardi 7, Raspadori 7, Traore 6.5; Scamacca 7 (70′ Rogeiro). All. Dionisi

Arbitro: Francesco Fourneau

Reti: Raspadori, Scamacca

Ammoniti: Raspadori, Muldur