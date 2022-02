La talentuosa cantante italiana Arisa ha dato il meglio di sé nel suo ultimo IG post: questa volta si tratta di un selfie da paura!

Rosalba Pippa non ne sbaglia una: il suo nuovo post è diventato virale dopo pochissimo tempo dalla condivisione!

Nell’immagine Arisa si immortala con la testa leggermente inclinata verso la sua destra, lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera ed un’espressione piuttosto seria: guardarla è un piacere per gli occhi!

Non c’è alcun dubbio: la sua bellezza magnetica tiene tutti incollati allo schermo!

Nella didascalia della foto, la nota influencer ha scritto: “E mi sento ‘na bellezza…“.

Sono state tantissime le risposte a questa descrizione, ricevute dagli utenti che la seguono: “E lo sei“; “Tu sei ‘na bellezza dentro e fuori ogni giorno!”; “Sei ‘na bellezza esagerata!” oppure “Devi sentirti bella, perché lo sei”.

Siete pronti a vedere lo scatto più esplosivo che ci sia? Tenetevi forte, perché vi lascerà senza parole…

Arisa è un trionfo di sensualità e bellezza: ecco la FOTO di cui non potrai più fare a meno…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Benetton apre uno store che promette un viaggio nel Metaverso: cosa dobbiamo aspettarci?

Nel selfie la favolosa trentanovenne indossa un morbido accappatoio tutto rosa, che contrasta e risalta il suo splendido rossetto color mattone: uno spettacolo senza precedenti!

Una cosa è certa: Arisa sa sempre come rendere felici i suoi fan!

Il post ha avuto un boom di visualizzazioni, condivisioni, messaggi, mi piace e commenti, tra i quali si leggono moltissimi complimenti e apprezzamenti, ad esempio: “Sei davvero molto bella, affascinante, romantica”; “Bonazza cosmica”; “Sei una meraviglia stratosferica” oppure “Sei veramente una DEA, complimenti!”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma di Totti: la grande somiglianza con Ilary – LE FOTO

Le sue foto sono come una droga per i fan: non ne possono più fare a meno!

La popolarità di Arisa cresce ogni giorno sempre di più: oggi il suo profilo Instagram conta più di un milione di followers.