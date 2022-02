Ambra Lombardo è nostalgica: sta già pensando al prossimo Festival di Venezia e intanto pubblica qualche scatto dell’edizione passata

L’abbiamo conosciuta al “Grande fratello 16” e ritrovata poi come ospite in una puntata di “La pupa e il secchione”. Stiamo parlando di Ambra Lombardo, oggi molto attiva sui social.

Oltre ad essere un personaggio pubblico, Ambra Lombardo è anche un’insegnante di lettere e filosofia. Si è laureata in archeologia, l’arte e la cultura sono le sue più grandi passioni. Infatti, nonostante il suo percorso in televisione non ha mai abbandonato il suo lavoro d’origine.

Ambra Lombardo, un tuffo nel passato – FOTO

Seguita da più di duecentomila follower, Ambra Lombardo non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate e scatti mozzafiato che diventano virali.

E’ solita partecipare ad eventi, mostre, manifestazioni e sta già pensando a cosa indossare per la prossima edizione del Festival di Venezia. Nell’attesa torna indietro nel tempo e facendo un tuffo nel passato ha pubblicato qualche foto dello scorso anno.

Due scatti, uno più bello dell’altro, la Lombardo ha indossato un abito bianco di pizzo dalla scollatura mozzafiato. Lo sguardo è rivolto verso il pubblico, si percepisce un sorriso soave e dolce, i capelli sono sciolti e il trucco soft.

“La mia Venezia” ha scritto sotto al post che ha già fatto il giro del web tanto da conquistare molti like e commenti da parte dei follower come: “Qua eri una bomba in tutti i sensi” e poi ancora “Quell’abito me lo ricordo benissimo, me ne ero innamorata”. Qualcun altro ha aggiunto: “Impossibile dimenticarsi di te”.

La sua è una bellezza senza fine, gli occhi verdi in contrasto con il colore dei capelli la rendono ancora più seducente e accattivante. Elegante, di classe, sensuale, Ambra Lombardo è tutto questo e molto altro e i fan non possono fare a meno che seguirla con ammirazione, supportandola e sostenendola in ogni situazione.

E’ un concentrato di energia, sempre sul pezzo e pronta a mettersi in gioco. “La repubblica delle donne”, il programma condotto da lei in onda ogni mercoledì sera su Rete 4 si sta rivelando un vero successo.