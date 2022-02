Problemi di colesterolo? Scopriamo insieme alcuni sintomi che potrebbero riguardare anche i piedi. Tutti i dettagli sull’argomento

Molte persone soffrono di colesterolo che può essere ereditario o causato dal tipo di alimentazione. Molti fattori influenzano tale problema come il fumo, la sedentarietà, il diabete o la pressione alta.

Nella maggior parte dei casi è difficile percepire i sintomi che spesso non sono evidenti. L’unico modo attendibile è procedere con gli esami del sangue. Ad ogni modo, possiamo fare attenzione ad alcuni aspetti del nostro corpo che, se presente il colesterolo alto, possono essere degli indizi.

Colesterolo alto, fare attenzione ai piedi

Il sito Healthline ha condotto uno studio al riguardo ed ha affermato che chi soffre di alti livelli di colesterolo può riscontrare dolori alle gambe e ai piedi. Soprattutto, il fastidio si può sentire sulle dita dei piedi anche se si è in una fase di riposo.

I segnali a cui bisogna fare attenzione sono:

Sensazione di bruciore alle dita dei piedi;

Dita dei piedi blu;

Unghie dei piedi molto spesse.

Questi sono i segni relativi ad una situazione abbastanza grave, ma ci sono altri aspetti da non sottovalutare che sono:

Percezione di una temperatura differente verso la fine, anche in una sola gamba.

Avere gambe pallide.

I peli crescono con fatica.

Cambiare stile di vita…o almeno provarci

Qualora aveste il colesterolo alto, dovrete prendere dei provvedimenti che vi porteranno a cambiare stile di vita. Come? Innanzitutto i fumatori dovranno smettere di fumare, è poi necessario fare sport con costanza e determinazione. L’ideale sarebbe impegnarsi circa una trentina di minuti al giorno con camminate veloci ed esercizi semplici ma mirati.

Infine, ma non per importanza, bisognerà adottare un’alimentazione bilanciata contenente il colesterolo ma a piccole dosi. L’eccesso sia da un lato che dall’altro non porta a nessun risultato.

Ci sono casi in cui questi cambiamenti non hanno un riscontro positivo, che fare? Il medico potrà scegliere un percorso diverso che prevede l’assunzione di farmaci.

Ad ogni modo è fondamentale confrontarsi con il proprio medico o esperti che sapranno dare la giusta risposta e soluzione al problema.