Sophie Codegoni, attuale concorrente del GF Vip, ha pronunciato delle frasi molto piccanti nei confronti della sua coinquilina Soleil Sorge

Ultimamente, pare che tra le due gieffine Sophie Codegoni e Soleil Sorge, stia scorrendo buon sangue. Le giovani showgirl, trascorrono gran parte delle loro giornate insieme, supportandosi e sostenendosi da vere amiche. Dopo un lungo periodo burrascoso tra le giovani concorrenti, è finalmente arrivata la pace; una pace che sembrerebbe aver concluso definitivamente il loro grande astio.

Sophie Codegoni, decide di non porsi più limiti; la giovane influencer, sta ultimamente dimostrando una fortissima vicinanza e ammirazione nei confronti della bellissima Soleil Sorge. Le celebrity, dopo un lungo periodo tormentato, pare abbiano trovato il giusto equilibrio, vivendo cosi, momenti di pura serenità e di grande amicizia. Nelle ultime ore, una frase pronunciata dalla Codegoni, lascia tutti gli spettatori letteralmente sconvolti…cosa avrà detto?

Sophie Codegoni senza freni, la frase piccante sconvolge i fan

I telespettatori del reality show Grande Fratello Vip, assistono ad una scena davvero bollente. Mentre la concorrente Soleil era intenta a mangiare, Sophie fa delle importanti provocazioni nei confronti della showgirl, dimostrando di essere rimasta colpita dal modo in cui la Sorge assapora il cibo. Secondo quanto detto da Sophie, pare lei non abbia un ottimo rapporto con il cibo. In merito a questo, un utente recentemente ha scritto: “Sophie non sta bene. Non mangia e dorme quasi tutto il giorno”.

Tanti sostenitori, hanno sollecitato un intervento da parte del Grande Fratello Vip proprio per monitorare la Vippona. A tal proposito, in uno dei tanti momenti trascorsi con Soleil, la giovane Sophie si ritrova ad ammirare la sua amica, mentre mangiava: “Soleil mangia proprio con gusto, prende le cose piano piano e se le gusta…fa proprio venire voglia di mangiare”. La bella Soleil ha poi risposto così: “Me la dicono tanto sta cosa”. Sophie, ha poi aggiunto: “Dicono anche che per capire una donna se è passionale, sensuale devi vedere come mangia, se mangia con gusto”. Soleil ha concluso così: “Si io godo proprio, più che col sesso”.

Questo dialogo ha fatto notare a tutti, quanto Sophie non riesca a badare molto al cibo, a differenza della sua amica Sorge, la quale invece, sembrerebbe essere una grande mangiona.