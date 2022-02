Dopo pressanti tensioni e minacce al confine, la Russia ha invaso l’Ucraina: gli ultimi aggiornamenti in diretta dagli inviati del TG1.

La scintilla è esplosa. Il periodo di costante minaccia russa sulla linea di frontiera sembrava interminabile; così come la tensione, sempre più pressante e destinata ad acuirsi. L’apice dell’escalation è arrivata nella notte di questo giovedì, 24 febbraio; esattamente alle 3:51, con l’ordine di Vladimir Putin di invadere il territorio ucraino. Il messaggio ufficializzato quest’oggi riportava tuttavia un contenuto registrato tre giorni prima, reso noto in diretta televisiva solo oggi.

L’intenzione di Mosca era già premeditata da tempo. Tutto era pronto per l’attacco: dalle esercitazioni nel Mar Nero e nel Mar d’Azov al rafforzamento sempre più consistente di forze militari schierate sulla linea che separa la Federazione e il suo ex paese satellite. All’indomani dell’annuncio del ritiro delle truppe annunciato da Mosca, la frontiera contava oltre 7000 soldati in aggiunta alle forze militari russe già presenti sul territorio.

Una lunga notte per Kiev: gli ultimi aggiornamenti

22: 27: Invio di 7000 soldati statunitensi per rafforzare fianco il est: i militari sono dispiegati in Germania. Sulla questione, il presidente Joe Biden era stato chiaro oggi: il leader del Cremlino Vladimir Putin ha deciso la guerra e ora pagherà. Putin è un aggressore e nel suo tacito, ma limpido intento di ricostruire l’Unione Sovietica, si teme che le sue intenzioni di invasione non si fermino all’Ucraina (Paese democratico e pacific), ma anche ad altri paesi oggi occidentalizzati e membri della Nato.

22:26 (Valerio Nicolosi): le truppe russe stanno entrando in città continuano i bombardamenti,

Un precedente briefing militare riportato dal TG1 ha confermato l’obiettivo della Russia: bloccare Kiev e decapitare la leadership ucraina; creare un regime filorusso attraverso un corridoio di terra per la Crimea e proclamare la regione della Transnitria, regione della Moldavia dalle tendenze separatiste e filorusse.

Stando a quanto riporta l’inviato del TG1 Valerio Nicolosi, fronte Kiev: l’invasione è iniziata intorno alle 4:30 locali si sono uditi colpi di artiglieria e mortaio. Dalla mattina a ora sono tanti i civili stanno scappando fuori dai confini dell’ucraina: le immagini condivise sui social mostrano code chilometriche di automobili in fuga dal Paese. Secondo quanto riferito dal fotoreporter di guerra, l’aspetto della città era completamente diverso. Intorno alle 7:00 sono suonate le sirene; il villaggio è spettrale, avvolto in und drammatico silenzio. Numerose persone hanno tentato la fuga con trolley e borsoni in spalla. Molti testimoni hanno confessato di sentirsi più protetti sottoterra che in casa; la metropolitana appare un luogo più sicuro in caso di bombardamento aereo.

Dal fronte del Donbass, l’inviata Emma Farnè si trova a circa mezz’ora di macchina dalla linea del fronte: si sentono passare veicoli blindati e corazzati da combattimento. I mezzi militari sono presenti anche a Sjevjerodonec’k, città dell’Ucraina situata nell’oblast’ di Luhans’k, nel sud-est del paese; porta d’accesso verso il Donbass. Anche qui si sentono ancora colpi di artiglieria e mortaio. La situazione fino a mezz’ora fa è sta definita “abbastanza calma”, ma non nel pomeriggio: gente in fuga, supermercati vuoti, fila ai bancomat e alle farmacie. La giornalista ha riportato la testimonianza di una ragazza diretta verso Lugansk, una delle due Repubbliche separatiste riconosciute dalla firma di Putin: è impossibile fuggire dal Paese, molti mezzi pubblici non funzionano; o, come è successo alla testimone, vengono bloccati dai militari russi che forzano autisti e passeggeri a scendere e tornare indietro.