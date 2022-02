Lo scorso 16 febbraio sono andate in onda le prime puntate della nuova stagione e già in molti sul web stanno dando i voti alle coppie coinvolte nell’esperimento.

Gli identikit si stanno pian piano tracciando alla grande e in molti attendono la terza puntata in onda su Real Time mercoledì 23 febbraio per vedere come si svolgerà il viaggio di nozze delle coppie coinvolte. Abbiamo conosciuto Antonio Quarta e Giorgia Rosati, Mattia Viteritti e Cristina Cadei Danesi ma anche Gianluca Ferrara e Giorgia Branco.

Sono questi ultimi ad aver destato l’attenzione maggiore del pubblico a casa. Questo per via della schiettezza quasi disarmante di lui nei confronti dell’aspetto fisico di lei e la timidezza quasi caricaturale di Giorgia che fin da subito è apparsa insicura e piena di traumi portati avanti fin da bambina. Cosa sappiamo però di Giorgia? Vediamo di scavare meglio nel suo passato.

Giorgia Branco divisa tra un’adolescenza travagliata ed una maturità non completa

La ragazza è la più piccola del gruppo, appena 27 anni. È originaria di Mondovì, Cuneo, dove ha sempre vissuto con il padre ed i nonni paterni. I genitori si sono separati quando lei era molto piccola, è cresciuta poi con il padre, o meglio con i nonni, che l’hanno allevata come fosse loro.

Un’adolescenza la sua fatta di sofferenza per il distacco dalla madre e la paura di deludere tutti con scelte che invece sarebbero state costruttive per la sua crescita come donna. Nelle prime due puntate appare quindi come una ragazza timida e sofferente che cerca a tutti gli effetti un uomo che le dia sicurezza (quella che non ha) e conferme (quelle che cerca da sempre e che invece non trova).

Vuole dar vita ad una sua famiglia “con mamma, papà e bambini”, come lei stessa ha ammesso. Ha scelto in un impeto di egoismo personale, contro l’approvazione della sua famiglia che neppure l’accompagna all’altare (troviamo in fatti le amiche), di mandare la candidatura al programma.

La videochiamata alla mamma durante la scelta dell’abito la fa disperare perché quest’ultima non la supporta me tende piuttosto a criticare la sua scelta. Sarà così costretta a prendere autonomamente una decisione supportata solo dalla zia presente in atelier.

Giorgia dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, era determinata a intraprendere una carriera come avvocato ma ha però abbandonato il praticantato e attualmente lavora come impiegata. Gli occhi sono puntati su di loro, sono alte le aspettative viste le premesse iniziali. La toto scommessa è aperta su quanto dureranno lei e Gianluca visti i caratteri così agli antipodi.