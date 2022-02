Tragico schianto sulla provinciale: due morti ed un ferito

In un incidente frontale, verificatosi ieri pomeriggio sulla provinciale 4 a Caresana (Vercelli), due uomini di 68 e 65 anni hanno perso la vita. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Un tragico incidente stradale ha provocato la morte di due persone ed il ferimento di un’altra. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri sulla strada provinciale 4 nel territorio di Caresana (Vercelli). Le due vittime, un uomo di 68 anni ed un 65enne, viaggiavano alla guida delle loro moto che si sarebbero schiantate frontalmente contro un’auto.

Un impatto violento che, purtroppo, non ha lasciato scampo ai due motociclisti, di cui i soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso. Ferito non gravemente il conducente della vettura che è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. A determinare le cause e la dinamica dello scontro saranno le forze dell’ordine.

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 23 febbraio, lungo la strada provinciale 4 nel territorio di Caresana, piccolo comune in provincia di Vercelli.

Nel sinistro hanno perso la vita due amici: Angiolino Pedersani, ex carrozziere di 68 anni di Caresana, e Valerio Pellegrini, 65enne di Candia Lomellina (Pavia). I due, secondo quanto riporta la redazione locale di Prima Pavia, viaggiavano a bordo di due moto differenti quando improvvisamente, per cause ancora da determinare, si sono scontrati frontalmente con una vettura. Dopo il terribile impatto i due centauri sono stati sbalzati dalla sella finendo sull’asfalto.

Sul luogo della tragedia si sono precipitati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. I sanitari hanno provato a rianimare Pedersani e Pellegrini, ma alla fine si sono dovuti arrendere costatandone il decesso: troppo gravi le ferite riportate. Il conducente della vettura coinvolta, scrive Prima Pavia, è rimasto ferito non gravemente ed è stato accompagnato in ospedale.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale ed i carabinieri. Le forze dell’ordine si sono occupate dei rilievi di legge per stabilire con precisione la dinamica e le cause che hanno provocato il sinistro costato la vita ai due motociclisti.