“Beautiful”, l’album dei ricordi: la (doppia) morte di Angela – VIDEO

Beautiful, vi ricordate Angela, la figlia creduta morta di Eric e Stephanie? La sua è stata una storia incredibile.

Era il 1987 quando Beautiful andava in onda per la prima volta negli USA per poi essere approdare in Italia appena due anni dopo. Da allora gli intrighi amorosi e i drammi familiaridei Forrester non hanno mai smesso di farci compagnia. Darla Einstain, Nick Marone, Sheila Carter, Caroline Spencer sono solo alcuni dei nomi che hanno popolato il fantasioso mondo di Beautiful al fianco di personaggi storici quali Brooke Logan e Ridge Forrester. Ripercorriamo insieme alcuni dei momenti salienti della storia della soap tramite l’album dei ricordi di Yeslife.

Oggi ripercorriamo la storia di Angela, la figlia creduta morta di Eric e Stephanie. I due non si sono più ripresi da quell’inganno.

I tempi di Beautiful: l’incredibile storia di Angela

Era il 1988 quando il pubblico di Beautiful scoprì che Stephanie ed Eric avevano una figlia, Angela, creduta morta dal primo. Angela era infatti nata con una microencefalia e numerose malformazioni che la costringevano a vivere in un perenne stato catatonico. Per risparmiare al marito inutili sofferenze, Stephanie le raccontò di averla partorita morta e l’affidò alle cure di un medico di fiducia, facendole periodicamente visita. Ad un certo punto dell’adolescenza, tuttavia, la ragazza morì improvvisamente a causa di un incidente causato dallo stesso medico. Disperato, l’uomo ingaggiò una ragazza, Deveney Dixon, molto somigliante alla Forrester che avrebbe dovuto fingere di essere Angela quando Stephanie veniva a visitarla. Scoperto l’inganno, Stephanie offrì ai due del denaro per spingerli a non rivelare lo scandalo. Mentre scappavano dalla città, tuttavia, il medico uscì fuori strada, rimanendo vittima dell’incidente. Deveney si salvò ma rimase sfigurata a vita.

Tornata sotto mentite spoglie a Los Angeles, Deveney si avvicinò a Thorne, da sempre anello debole della famiglia Forrester. La ragazza cercò di drogarlo, per estorcergli la storia del tentato omicidio di Ridge (che Stephanie le aveva raccontato quando la credeva ancora Angela) e poterlo ricattare. Il piano tuttavia non funzionò e Deveney lasciò Los Angeles dopo che Thorne le offrì il denaro per alcuni interventi di plastica facciale (l’incidente, infatti, l’aveva completamente sfigurata).