Aprire il proprio profilo social comporta guardare le vite degli altri e spesso quelle dei Vip sono costellate da serate nei ristoranti lussuosi e vacanze da sogno come le foto sul profilo di Costanza Caracciolo.

Ma non è comune dire che spesso non è tutto oro quello che luccica? Siamo abituati a vedere Costanza alle sfilate di Milano indossare capi di brand costosissimi, o spiaggiata sulla sua isola del cuore, Formentera insieme alla sua collega e amica di vita Federica Nargi, ma quanta “normalità” c’è nella vita di queste donne note al pubblico?

Come si vede dalla foto, ecco Costanza alle prese con la lavatrice. Le sue storie su Instagram sono state fatta direttamente dalla lavanderia della sua casa, con in mano un prodotto “da sponsorizzare” ai suoi follower per la riuscita di un buon lavaggio. “Eccomi nel posto comune a tutte noi donne“ ha detto l’ex velina sul suo profilo, rivolgendosi alle tante ragazze che la seguono con assiduità. Questo scatto si avvicina alla vita di tutte le casalinghe italiane molto più di quelli postati da Costanza in giro per Milano mentre scatta per brand importanti e dove sfoggia la sua indiscutibile bellezza, arma che l’ha resa nota al pubblico durante le selezioni nel 2008 per le nuove veline di Striscia La Notizia, dove Costanza insieme a Federica Nargi, risultò vincitrice.

Sposata con Bobo Vieri nel 2019, Costanza Caracciolo è mamma di due splendide bimbe bionde: Stella di 4 anni e Isabel di 1 anno. Una famiglia felice come traspare dalle loro apparizioni in tv e dai profili social dove spesso Costanza riprende il marito mentre assaggia i piatti da lei preparati, pietanze che Bobo commenta con ironia assegnandole anche dei voti a fine pranzo sulla sua performance culinaria.

La vita di questi personaggi famosi è di certo invidiabile per alcuni aspetti, è per questo che vedere i video di Costanza mentre condivide il detersivo che usa per fare la lavatrice fa avvicinare la donna “comune” ancor più alla persona che segue, accomunando un azione “normale” come quella di mostrare il proprio detersivo per i panni da lavare.