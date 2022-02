“Miss Italia” 1985, ricordate chi vinse l’edizione di quell’anno? Emersero nomi oggi molto conosciuti

“Miss Italia” è il concorso di bellezza più seguito del nostro paese. É stato il trampolino di lancio per moltissime donne dello spettacolo nostrano. Scopriamo chi vinse nel 1985

Appena pochi giorni fa è stata incoronata Miss Italia 2021 con qualche mese di ritardo sulla tabella di marcia a causa della pandemia da Coronavirus. Il 13 febbraio 2022 la giovanissima Zeudi Di Palma (classe 2001) ha riportato la fascia di reginetta di bellezza in Campania.

Non accadeva da ben trentasei anni, edizione in cui fu incoronata la celebre presentatrice televisiva Roberta Capua. Il concorso è sempre stato una vetrina importante per le aspiranti prime donne dello spettacolo nostrano. Molte sono state semplicemente delle meteore, altre si sono imposte con il loro talento e professionalità. Vi ricordate la vincitrice del 1985?

“Miss Italia”: chi è la vincitrice del 1985. Cosa ha fatto dopo il suo trionfo al concorso di bellezza

Nata a Bergamo il 19 marzo 1968, Eleonora Resta sbaragliò la concorrenza e venne eletta Miss Italia nel 1985 a soli 17 anni.

La 43esima edizione venne condotta da Marco Predolin e Amanda Lear e prese luogo a Salsomaggiore Terme. La gara fu trasmessa in differita su Canale 5. L’organizzazione e la direzione artistica fu nelle mani dello storico patron Enzo Mirigliani. La giuria fu presieduta dal regista e sceneggiatore Pasquale Festa Campanile.

Nel periodo successivo alla sua vittoria, Eleonora Resta prese parte a trasmissioni iconiche dei palinsesti della televisione italiana nel ruolo di valletta. É stata a fianco di mostri sacri come Corrado ne “La corrida”, di Mike Bongiorno in “TeleMike”, ha partecipato anche a “Il gioco dei 9” e “Un fantastico tragico venerdì”. Si è poi ritirata a vita privata.

Due concorrenti del 1985 emersero maggiormente rispetto alle altre. Una senza dubbio è Barbara Capponi, giornalista e conduttrice televisiva attualmente molto attiva e presente sul piccolo schermo; qualche mese fa è stata al timone di “Unomattina Estate” su Rai Uno.

Altro nome celebre fu quello di Milly D’Abbraccio, presentatasi al concorso con il suo nome anagrafico di Emilia Cucciniello, che si dedicò successivamente alla carriera di attrice per filme per adulti entrando nella “scuderia” del regista Riccardo Schicchi.