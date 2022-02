“Un Posto al Sole”, l’ex protagonista torna in pianta stabile: la gioia dei fans

Anche questa settimana sta giungendo al termine per Un Posto al Sole: in vista delle prossime puntate, stanno arrivando tantissime novità

Settimana piena di novità per la famiglia di Un Posto al Sole. Negli ultimi tempi, i telespettatori si sono ritrovati a salutare e ad accogliere nella soap opera napoletana molteplici personaggi. Ad esempio, in questo periodo, abbiamo visto ritornare dopo tanti anni Katia. La mamma di Nunzio che abbiamo conosciuto tanti anni fa.

In questo periodo, tra l’altro, abbiamo accolto nel cast più amato d’Italia il buon Giancarlo, l’uomo che ha fatto innamorare Silvia e che ha messo definitivamente in crisi il suo matrimonio. Michele di recente è partito per andare a lavorare al nord, ma le anticipazioni ci rivelano che nei prossimi giorni Saviani tornerà a Napoli, dove lo accoglieranno tantissime novità. La sua ex e Giancarlo, intanto, sono sempre più felici.

Un Posto al Sole, Viola torna a Palazzo Palladini con la sua famiglia

Il ritorno in cui tutti stavano sperando, però, è quello di Viola Bruni. La figlia della dottoressa fa parte della famiglia di UPAS da quando era appena una ragazzina, l’abbiamo vista crescere nel corso di tutti questi anni e proprio per questo motivo il suo addio temporaneo alla soap è stato atroce per i suoi fans, ma anche inevitabile. Infatti l’attrice Ilenia Lazzarin ha dovuto affrontare, nel giro di pochi anni, la nascita di suo figlio, un matrimonio e poco dopo già una separazione.

Ora però, sembra proprio che Ilenia sia pronta a tornare a lavoro e infatti le anticipazioni ci rivelano che Viola tornerà a Palazzo Palladini in pianta stabile, insieme al marito Eugenio Nicotera e al figlio Antonio, che avrà finalmente modo di poter crescere nella città partenopea e circondato dall’amore dei suoi zii e dei suoi nonni.

Tutti sono curiosi di sapere, però, come sta procedendo il matrimonio fra Eugenio e Viola. I due, proprio lo scorso anno, si sono ritrovati ad affrontare una crisi a causa del lavoro del magistrato che si ritrova sempre più spesso in situazioni pericolose.