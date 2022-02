“Festival di Sanremo” 1987: tre vincitori al prezzo di uno. Fu l’edizione degli incidenti, li ricordate tutti?

“Festival di Sanremo”: l’appuntamento musicale più atteso dagli italiani. La kermesse canora sforna successi indimenticabili che rimangono nella storia del repertorio nostrano. Tutto sull’edizione del 1987

La 37esima edizione del “Festival di Sanremo” si svolse nella consueta location del Teatro Ariston della cittadina ligure, capitale dei fiori, dal 4 al 7 febbraio. La conduzione fu affidata a Pippo Baudo, tornato per la terza volta come volto principale della kermesse.

La parte comica e più leggera vide l’esibizione sia del celebre Trio formato da Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Anna Marchesini sia di Giorgio Faletti. Carlo Massarini curò, invece, i collegamenti da una speciale tensostruttura allestita ad hoc presso il campo ippico di Sanremo (denominata Palarock) da cui andarono in onda le performance degli ospiti internazionali, nomi di assoluto prestigio come: Europe, Paul Simon, The Smiths, Tom Robinson, Bob Geldof, i Duran Duran e la superba Whitney Houston.

“Festival di Sanremo”: tutto sull’edizione del 1987. Ricordate i nomi dei vincitori?

PER SCOPRIRE CHI VINSE IL FESTIVAL DI SANREMO 1987 VAI SU SUCCESSIVO