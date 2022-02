“Miss Italia” 1988, l’inizio di una nuova era: cosa accadde per la prima volta al concorso

“Miss Italia” è il concorso di bellezza più seguito del nostro paese. É stato il trampolino di lancio per moltissime donne dello spettacolo nostrano. Scopriamo chi vinse nel 1988

Il 3 settembre del 1988 si svolse la finale del concorso di “Miss Italia”. La gara vide concorrere ben 62 bellissime giovani ragazze per avere una chance di salire sul gradino più alto del podio ed emergere nel mondo dello spettacolo.

La competizione ebbe luogo nella storica location di Salsomaggiore Terme. La direzione artistica e l’organizzazione vennero affidate, come da tradizione, all’esperienza del patron Enzo Mirigliani. Vi ricordate l’identità della vincitrice di quell’anno? Affascinante, carismatica e con degli occhi assolutamente incantevoli. Stiamo parlando di Nadia Bengala. L’edizione del 1988 verrà ricordata anche per un evento straordinario che determinerà il successo crescente del concorso per gli anni a venire. Scopriamo di cosa si tratta.

“Miss Italia”, il concorso del 1988: tutto sulla vincitrice di quell’edizione

