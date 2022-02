Tutti i segreti per una pettinatura facile e veloce – VIDEO

Oggi vi proponiamo una pettinatura semplice e veloce, ma allo stesso tempo super carina e particolare: vediamola insieme…

Ripercorriamo passaggio per passaggio, ciò che bisogna fare per ottenere un hair look come questo…

Prima di iniziare qualsiasi tipo di pettinatura è importante ricordare di lavare a fondo i capelli e stendere un olio antitermico sulle lunghezze, per proteggerle dalle fonti di calore come phon, asciugacapelli e piastre.

Stendete poi dell’olio di Argan per nutrirli e renderli più luminosi.

Munitevi, successivamente, di sei elasticini: se siete more prendeteli neri, se siete bionde usateli trasparenti.

Cominciate dividendo la testa in due parti uguali, con una riga al centro: prendete tre mini ciocche all’altezza che preferite e intrecciatele normalmente, dall’attaccatura fino alla fine della lunghezza.

Il procedimento è semplice e veloce: infilate la miniciocca laterale nel bivio centrale, prima a destra e poi a sinistra.

Treccine per tutti: un must have che non passerà mai di moda!

Ripetete il procedimento per sei volte: tre nella metà di destra e tre in quella di sinistra.

Una volta compreso il meccanismo potrete sbizzarrirvi come più vi piace… esistono, infatti, tantissime varianti diverse: si possono creare due treccine all’altezza delle ciocche di capelli più vicine al viso; potete farne due, quattro, cinque per lato oppure fare la parte di destra diversa da quella di sinistra.

Una cosa è certa: ce n’è per tutti i gusti!

Più le treccine vi verranno strette, più tempo impiegherete; ma saranno sicuramente più stabili e potrete dormirci su o infilare e sfilare indumenti aderenti senza rovinarle: se volete fissarle ancora meglio, potete spruzzarci sopra della lacca oppure passarci del gel o della cera.

In poco tempo e con semplici mosse, potrete dunque ottenere una capigliatura super particolare… e voi la ricreerete?

