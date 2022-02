Giulia Stabile si è aggiudicata la vittoria della scorsa edizione di “Amici”. La ballerina durante il programma ha convinto il pubblico per il suo talento ed la sua personalità rara: una ragazza semplice e dalla risata contagiosa.

Amici è un programma che va in onda per molti mesi e da quando è subentrata la Pandemia, i giovani talenti che diventano allievi della scuola, vivono h24 in una casona a pochi passi dallo studio. Questo ha permesso al pubblico di conoscere gli allievi come la stessa Giulia, in tutti i loro aspetti.

Trionfare ad Amici è stato per Giulia un motivo in più per credere nella sua danza e soprattutto nella sua persona. La giovane romana è entrata nel cuore di tutti, dal pubblico a Maria De Filippi che, dopo la vittoria l’ha voluta a Tu Si Que Vales e attualmente come ballerina professionista proprio di Amici, il programma che l’ha resa famosa. Oltre al ballo, Giulia è unica per la sua inconfondibile risata. É stato proprio durante un’intervista che ha raccontato di quanto ridere spesso le faccia trasmettere felicità. Sorridere è per Giulia un modo per trasmettere tutte le emozioni che prova dentro, un mezzo per lei di esprimersi sempre anche in una situazione dove non è “richiesto”.

Giulia stabile e la sua inconfondibile risata: “Rido sempre e lo faccio perché è il mio modo di trasmettere emozioni”

Giulia nell’intervista ha parlato anche del suo San Giovanni, il fidanzato conosciuto proprio durante Amici. I due si sono innamorati mese dopo mese, unendo insieme sentimento e bravura sono arrivati in finale per conquistarsi il titolo di vincitore di Amici. Il primo posto è stato attribuito a Giulia anche se Sangio ha comunque vinto la categoria canto.

Dopo il programma entrambi stanno avendo moltissimo successo, lui reduce da Sanremo con la sua “Farfalle” e lei continua ad impressionare il pubblico con le sue coreografie da professionista di Amici. Giulia ha iniziato il suo percorso come una ragazza fragile e con non poche insicurezze sulle spalle, oggi è una ragazza innamorata di se stessa e della danza. Il calore del pubblico l’ha resa più sicura e determinata, l’amore di San Giovanni l’ha fatta sentire bella come non mai e le ha dato la forza anche per rispondere a tutte quelle ragazze che la prendono in giro per la sua risata, a queste la bella Giulia oggi risponde così:” Se vuoi ti pubblico proprio un video di me mentre rido“