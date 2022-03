Ambra Angiolini a Michelle Hunziker: “Ho visto te e non mi sono sposata”. Poi arriva la stoccata su Allegri

Ambra Angiolini è stata ospite del one woman show di Michelle Hunziker “Michelle impossible”. Messe a confronto, hanno parlato con coraggio degli sbagli delle loro vite

Ambra Angiolini e Michelle Hunziker: due donne così diverse, dal percorso lavorativo e umano che viaggia su binari differenti e che, tuttavia, hanno esperienze sovrapponibili che hanno voluto condividere coraggiosamente con tutto il pubblico italiano.

L’ultima puntata del one woman show “Michelle Impossibile”, andata in onda il 23 Febbraio 2022, le ha viste fianco a fianco in un botta e risposta di pochi minuti in cui hanno affrontato la spinosa tematica degli sbagli più grandi commessi nella vita, quelli che forse a volte si rimpiange di aver commesso ma che, tutto sommato, concedono il dono dell’esperienza. Non si sono risparmiate toccando anche argomenti intimi e privati, spesso sbattuti sulle pagine dei rotocalchi.

Ambra Angiolini parla velatamente di Massimiliano Allegri: pesante riflessione

Michelle Hunziker è finita ultimamente in pasto ai pettegolezzi più sfrenati a causa della fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi. Stessa sorte è capitata recentemente ad Ambra Angiolini quasi “sbeffeggiata” pubblicamente dopo la rottura con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. È dovuta intervenire la figlia minorenne, Jolanda Renga, a prenderne le difese.

Eppure queste due donne non si sono nascoste dietro il “no comment” ma hanno affrontato di petto le avversità che la vita proponeva. Ne hanno discusso in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Tanti sbagli si commettono, loro lo sanno benissimo e li sviscerano tutti, sia dal punto di vista lavorativo, sia da quello personale.

Come in una partita metaforica di tennis, fanno a gara a chi ha commesso più errori. Da un lato la “padrona di casa” racconta la sofferenza degli esordi per essere stata scartata per un polpaccio un po’ più grosso, il dolore per un sedere un po’ più tondo, arrivando oggi a riderci su con ironia. Ha detto infatti: “Mi sbagliavo, nel mondo dello spettacolo ci sono entrata per c*lo”, alludendo allo spot di biancheria intima che la rese famosa, proprio con il suo fondoschiena in bella evidenza.

Anche Ambra Angiolini non si è di certo risparmiata. Ha parlato dei suoi esordi a “Non è la Rai”, degli inciampi di dizione che sono stati il motore per migliorarsi e diventare l’attrice e presentatrice che è oggi. Ha raccontato di occasioni perse, di sofferenze del cuore sfociate poi in bulimia e di come abbia superato il dolore arrivando a “vomitare” fuori solamente le persone tossiche.

Non sono mancati momenti di goliardia. Michelle Hunziker ha detto: “Io ho due ex mariti”. La risposta di Ambra Angiolini è stata esilarante: “Infatti ho visto te e non mi sono sposata”.

Senza fare esplicitamente nome e cognome, ha sferrato un attacco al suo ex compagno, Massimiliano Allegri, dando come prova schiacciante l’anno d’inizio della loro relazione. “Parlando di questo, l’ultima volta che mi sono sbagliata era il 2017. Oggi è il 2022. La morale è che mi ero proprio sbagliata”.