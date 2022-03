Scoprirsi con stile è possibile. E lo rivela ai suoi fan Veronica Ferraro. Silhoutte e mise en place conquistano la città: la vista è straordinaria.

Dopo la sua magnetica apparizione al “Teatro Della Scala” in quel di Milano, l’influencer e modella Veronica Ferraro, ha dato inizio alla nuova stagione con largo anticipo. La migliore amica della Chiara Ferragni nazionale, per chi la segue fedelmente sui vari social network di riferimento, non è mai solita tradire le aspettative del suo pubblico.

A più di dodici anni dalla promettente fondazione in rete del blog “The Fashion Fruit“, la bionda e carismatica influcencer risulta essere al momento uno dei volti più seguiti della rete. Consigli di beauty, benessere e tante altre perle utili alle sue fan rappresentato, di giorni in giorno, i suoi must da seguire. Nella penisola come oltralpe, ma sempre con grande con affiatamento. Vediamo adesso, però, di approfondire più nel dettaglio quella che è stata la sua odierna, e quanto pare irresistibile, “visione“.

“Baby, che visione!” Veronica Ferraro scopre il fisico perfetto nei giardini di Milano – FOTO

