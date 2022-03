Maurizio Costanzo la rende vulnerabile. Dopo aver espresso la sua opinione senza mezzi termini, sulla sua nuova trasmissione, Barbara d’Urso è pronta a reagire.

Il parere del celebre showman e giornalista, Maurizio Costanzo, avrebbe spinto in definiva a agire l’ormai storica conduttrice Mediaset, Barbara D’Urso. A soli pochi giorni dall’inizio del suo nuovo appuntamento su Canale 5, con la terza stagione de “La Pupa e il Secchione“, un intervento del tutto inatteso sarebbe riuscito a smuovere le acque.

Già una settimana fa, la conduttrice partenopea, aveva esordito sul suo profilo Instagram a tal proposito. Barbara aveva reso pubblici con una serie di esilaranti frame. In cui venivano ritratti alcuni dei provini più entusiasmanti in vista del suo futuro show. La trasmissione, che sancirà ufficialmente il suo inizio in prima serata, martedì 15 marzo, avrebbe sin da subito attirato per le sue caratteristiche l’attenzione del giornalista romano.

Barbara D’Urso incredula a “La Pupa e il Secchione”, Maurizio Costanzo la spinge?

Dopo essere stato ospite da remoto a “Che Tempo Che Fa“, nella serata di domenica 27 febbraio, il conduttore ha detto la sua. A seguito di una lunga e emozionante intervista, sostenuta al fianco di una complice Maria De Filippi e rilasciata in maniera inedita alla trasmissione Rai, Costanzo non sarebbe più riuscito a nascondere la sua veritiera opinione nei confronti della collega.

Difatti lo show auspicherebbe, almeno per quest’annata, a una serie di notevoli cambiamenti. Rispetto alle sue precedenti edizioni, condotte da Enrico Papi, l’opinione dei fan di Barbara è che potrebbe avere le idee chiare. Costanzo stesso, nel frattempo, sembrerebbe non avere alcun dubbio rispetto ai suoi esiti. In fatto di ascolti quanto di eventuali percentuali di share. E soprattutto, stando al suo parere, pare che abbia lasciato immaginare al pubblico che “ci sarà da ridere“.

Così, in vibrante attesa della messa in onda della primissima puntata, Costanzo ha voluto esprimersi in tal modo. “Grazie alla sua esperienza è capace di gestire al meglio programmi di questo genere“, la incalza il giornalista. “Barbara è una professionista d’esperienza“. Costanzo ha anche ammesso di aver visualizzato i promo della trasmissione. “Mi è parso divertente“, ha aggiunto infine lo showman.