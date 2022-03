Benedetta Parodi, il trucco magico in cucina che lascia tutti senza parole – VIDEO

Benedetta Parodi alle prese con qualche piccolo problema in cucina, ma c’è la soluzione: un trucco a sorpresa che risolve tutto

E’ uno dei personaggi più amati in tv e sul web, grazie a una innata simpatia e soprattutto grazie alla sua passione per la cucina che l’ha resa uno dei volti più noti nell’informazione di settore. I programmi di Benedetta Parodi sono dei veri e propri cult da anni.

In gioventù, aveva in realtà esordito sul piccolo schermo in un’altra veste. Benedetta era tra le presentatrici di Studio Aperto, il telegiornale di Italia Uno. Dal 2008, ha però abbandonato il tg per curare la rubrica al suo interno, ‘Cotto e mangiato‘, che ha di fatto sancito la prima svolta della sua carriera.

La seconda è arrivata con il passaggio a LA7 nel 2011. Benedetta è uno dei volti cardine dell’emittente, e con i suoi programmi di ricette spopola letteralmente. Sul piccolo schermo, ma non solo. E’ infatti seguitissima anche sul web (oltre un milione di followers su Instagram) e ha ottenuto un grande successo con i suoi libri di ricette.

La moglie del giornalista sportivo Fabio Caressa è insomma una autentica beniamina per molti. Sempre sorridente e alla mano, regala spesso ai suoi fan sul web ricette interessanti. E anche qualche interessante trucco in cucina, come nel suo ultimo video.

Benedetta Parodi, il ‘colpo di Bene’ che cambierà il vostro modo di cucinare: idea favolosa

Sarà capitato a molti di avere problemi, quando si tratta di dover cucinare al forno, nel ‘foderare’ la teglia con la carta, che sembra non prendere la forma desiderata. Un problema annoso a cui però Benedetta trova una soluzione molto ingegnosa.

La vediamo infatti appallottolare e stropicciare la carta da forno in questione. Dopodiché, immergerla per qualche secondo in una piccola bacinella contenente acqua. In questo modo, la carta aderirà alla forma della teglia senza difficoltà.

Si tratta di un trucco che in realtà i più esperti in cucina probabilmente conoscevano già. Attenzione però a non stropicciare eccessivamente la carta, o a non tenerla immersa troppo a lungo in acqua, altrimenti potrebbe rompersi.