Perde il controllo dell’auto e sbatte contro il guardrail: morto 59enne

Aveva 59 anni l’uomo che nella giornata di ieri, lunedì 28 febbraio, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale registratosi sulla Provinciale 237 all’altezza di Odolo (Brescia).

La vittima era a bordo della propria auto quando, per cause ancora da accertare, ne avrebbe perso il controllo. Non è chiaro se abbia accusato un malore prima del sinistro o se si sia sentito male all’esito di quest’ultimo. A delineare i contorni della vicenda sarà la Polizia la quale sta indagando sulla possibile dinamica dei fatti.

Si chiamava Faustino Concin l’uomo di 59 anni che nella giornata di ieri, lunedì 28 febbraio, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale registratosi sulla Provinciale 237 all’altezza di Odolo (Brescia).

Secondo una prima ricostruzione, riporta la redazione di Brescia Today, il 59enne sarebbe morto a causa di un malore mentre si trovava alla guida della propria vettura. Da chiarire, però, se ciò sia accaduto prima del sinistro, provocandolo, o se all’esito dell’urto contro un guardrail e successivo ribaltamento del veicolo l’uomo sia stato colpito dal malessere fatale.

Ad indagare sulla dinamica dei fatti la Polizia Locale della Valsabbia a cui adesso è demandato il compito, attraverso le indagini, di capire cosa sia effettivamente successo intorno alle 15 di ieri.

Faustino Concin lascia moglie ed una figlia, ora distrutte dal dolore. Il 59enne era originario del Trentino Alto Adige, ma ormai da anni si era trasferito al Villaggio Prealpino insieme alla sua famiglia. Con ogni probabilità, stava rientrando a casa quando si sarebbe verificato l’incidente.

Una prima ricostruzione dei fatti suggerisce che la vittima ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guardrail che ha fatto ribaltare la quattroruote. Ad assistere altri utenti della strada i quali, sentiti dagli investigatori, avrebbero riferito che l’uomo sarebbe uscito dall’abitacolo da solo, ma che subito dopo si sarebbe accasciato al suolo.

Vani, purtroppo, i tentativi di salvargli la vita. Per Concin non c’era più nulla da fare. Nonostante il repentino soccorso prestatogli dai medici del 118 il suo cuore ha smesso di battere. Sul posto dell’incidente sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco.