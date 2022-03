“Che tempo che fa”, Maria De Filippi rivela un segreto in diretta

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono stati ospiti ad una puntata di “Che tempo che fa” ed hanno rivelato dei retroscena strepitosi

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono considerati da tutti il re e la regina della televisione italiana che da anni sono alla guida di vari programmi come “Maurizio Costanzo show”, “Uomini e donne”, “C’è posta per te”.

La coppia è stata ospite in collegamento da Fabio Fazio a “Che tempo che fa” , i due si sono mostrati nel modo più semplice e genuino ed hanno incuriosito il pubblico che da anni li supporta e sostiene in ogni situazione.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, il dettaglio che non passa inosservato

Fabio Fazio ha fatto varie domande ai due conduttori riguardo al loro lavoro e alla sfera privata. Tra queste il presentatore di “Che tempo che fa” ha domandato a Maurizio Costanzo: “È difficile essere il capo di Maria De Filippi?”. E il marito della conduttrice ha risposto: “No è impossibile”.

I telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio: lo scrigno dove la De Filippi ha le caramelle. Tutti sanno che la conduttrice di Mediaset non può farne a meno ed infatti porta con sé un astuccio pieno che la accompagna in ogni trasmissione.

Ancora una volta Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si sono rivelati due big della televisione, in tuta e senza filtri si sono mostrati così come sono: una coppia semplice ma con un bagaglio culturale immenso.

I due conduttori da anni rappresentano la televisione italiana e sono tanti i fan che fanno il tifo per loro, per non parlare dei loro colleghi che non perdono occasione di imparare da loro.

Ogni programma si rivela un successo, non è un caso che le loro trasmissioni non sono mai state fermate e per Mediaset la coppia è una costante e una garanzia di cui non si può fare meno.

Non solo in diretta, ma anche dietro le quinte, la De Filippi e Costanzo sanno cosa piace al pubblico e quali sono le esigenze dei telespettatori.