Una svolta inaspettata nel caso della piccola Denise Pipitone. A parlare è stata la mamma che ha fatto un annuncio shock. Vediamo di cosa si tratta

Denise Pipitone è la bambina che il 1 settembre del lontano 2004, quando non aveva ancora quattro anni, è sparita dalla casa della nonna materna a Mazara del Vallo, provincia di Trapani, in Sicilia, senza lasciare alcuna traccia. Da lì in poi non si è più saputo nulla di lei. L’opzione che da sempre è sembrata più plausibile è quella del rapimento anche se non si è mai giunti ad una conferma vera e propria.

Quello di Denise Pipitone è diventato il caso di sparizione di minore più famoso e più seguito degli ultimi venti anni. La mamma della bambina, Piera Maggio, che tutti noi conosciamo per le sue innumerevoli apparizioni televisive, non si è mai rassegnata alla perdita della sua piccola Denise e da quel maledetto giorno si è sempre data da fare, con la speranza di ritrovarla un giorno sana e salva.

Svolta improvvisa nel caso della piccola Denise Pipitone. Parla la mamma

Sono passati quasi vent’anni da quel 1 settembre 2004, quando la piccola Denise, che si trovava a giocare nelle strade circostanti la casa della nonna materna, è sparita senza lasciare alcuna traccia. Sembrerebbe essere davvero sparita nel nulla. Negli anni sono state seguite moltissime piste, sono finiti sotto indagine anche alcuni parenti della piccola tra cui la zia, ma non si è mai giunti a nulla di concreto e non vi è stata alcuna condanna definitiva. Piera Maggio non si è mai data pace, quel giorno di venti anni fa è finita in un baratro da cui è impossibile uscire. Però lei non si è mai arresa e continua a lottare con tutte le sue forze per cercare la sua Denise.

Ed è stata proprio la mamma ad annunciare l’ultima eclatante svolta: il caso Denise Pipitone diventerà una serie tv. La donna lo ha annunciato alla trasmissione Chi l’ha visto? e sui social. Nel mese di marzo, sul canale Nove, andranno in onda le quattro puntate della docu-serie dedicata al caso di Denise. La serie è diretta da Vittorio Moroni e prodotta dalla Palomar DOC.