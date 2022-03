Elisabetta Gregoraci, dopo Flavio Briatore spunta il nome del suo amante

Elisabetta Gregoraci: svelati i nomi dei suoi ex, Flavio Briatore è solo uno dei tanti? Chi c’è nella lista? Tutti i dettagli

Siamo soliti pensare a Elisabetta Gregoraci come moglie di Flavio Briatore. I due, nonostante la differenza di età, hanno vissuto una relazione meravigliosa ed hanno dato alla luce un figlio.

Eppure, la conduttrice ha una lunga lista di ex di cui nessuno ha mai parlato. Infatti, anche durante la sua permanenza nella casa del “Grande fratello vip”, la Gregoraci si è mostrata sempre restia ad esprimersi sul suo passato sentimentale, tanto da fare pensare a qualcuno che avesse firmato un contratto al riguardo.

Elisabetta Gregoraci, gli ex che nessuno conosce

Chi ha detto che Elisabetta Gregoraci non ha avuto altre relazioni dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore? A quanto pare la conduttrice ha cercato di non uscire allo scoperto con altri uomini per non scaturire voci al riguardo, ma la lista degli ex c’è ed è arrivato il momento di rivelare qualche nome.

Nonostante l’ex signora Briatore non abbia mai rivelato nulla sull’argomento, mentre era all’interno della casa del “Grande fratello vip”, qualcuno si è fatto avanti affermando di essere un suo ex.

Stiamo parlando di Mino Magli, ospite di Barbara D’Urso. Il diretto interessato ha pubblicato anche un libro in cui parla della sua relazione con la Gregoraci.

Poi ancora, Francesco Chiesa Soprani sarebbe il secondo nome della lista. L’uomo sarebbe stato molto vicino alla showgirl in quanto era il suo agente. Regali costosi, cene e appuntamenti e poi?

Soprani non ha mai dichiarato nulla contro la Gregoraci, ma avrebbe spiegato che se fosse stato ancora il suo agente non le avrebbe permesso di partecipare ad uno dei reality più seguiti dagli italiani. In quella circostanza è impossibile non far trapelare nulla ed infatti sull’ex signora Briatore ne sono state dette tante.

Ma la showgirl è sempre riuscita a mantenere una certa linea, senza mai cadere nel ridicolo, continuando il suo percorso a testa alta. Non a caso per molti è stata lei la vincitrice della scorsa edizione del “Grande fratello vip”.