Gianni Morandi fa ancora una volta il pieno di like. Lui come tutti è stato conquistato dal tormentone del momento. Ecco cosa ha fatto

Gianni Morandi è un vero idolo sul web, lo sappiamo. Nonostante la sua età non proprio giovanissima ha iniziato ad usare i social da diverso tempo sfruttando il lato bello e positivo. Con lui non ci si annoia mai tra immagini della sua quotidianità e le sue performance. Gianni ha assaporato anche il lato amaro dei social ed i tranelli che possono nascondere.

Proprio per una pubblicazione social, fatta per sbaglio, ha rischiato di essere eliminato dal Festival di Sanremo. Ma come era successo per Fedez lo scorso anno, Amadeus ha capito che si è trattato di uno sbaglio accidentale e ha permesso all’amato cantante di partecipare alla kermesse nonostante il piccolo spoiler della canzone.

Poi per Gianni il grande successo ed il terzo podio all’Ariston. Ora però c’è un video che proprio Morandi ha realizzato che sui social sta spopolando. Lui ancora una volta raccoglie il favore del pubblico.

Gianni Morandi e la canzone del momento: il VIDEO

Tutti ormai la cantano e non riescono a non condividerla nei video sui social. Parliamo del tormentone del momento che dopo tantissimi anni ha scoperto, grazie a TikTok, un sucesso assurdo. È la canzone del gabbiano, “Tu comme a mme” di Gianni Celeste che nelle ultime settimane ha conquistato grandi e piccoli, a tutte le latitudini del Paese. Datata 2005, solo ora è esplosa come non mai.

“Povero gabbiano, hai perduto la compagna” ha travolto anche Gianni Morandi che non riesce a non cantarla. Il celebre artista ne è stato rapito come tutti gli italiani del resto e così ha deciso di realizzarne una sua personale performance grazie a Tik Tok.

Il video ha fatto subito il giro del web ed è stato preso d’assalto da tutti i suoi fan che hanno apprezzato l’interpretazione del cantante bolognese. “Oggi il piccolo Giangi, figlio di amici, mi ha fatto conoscere questa canzone e non smetto di canticchiarla” ha scritto Morandi sui social.

“Sei un idolo indiscusso 😂” gli dice Elisabetta Canalis. Massimo Ranieri, da buon napoletano, apprezza la performance del collega e gli dedica dei cuori. E anche lo stesso Gianni Celeste che Morandi ha taggato, ha ricondiviso il video su Facebook.

Morandi ancora una volta ha conquistato tutti con la sua simpatia e la sua genuinità. Gianni è uno di noi e lo amiamo proprio per questo.