Ingrid Muccitelli, celebre conduttrice di “Unomattina”, ha rivelato dei particolari sul suo collega che hanno lasciato il web senza parole

E’ una nota conduttrice televisiva, dal sorriso unico e gli occhi dolcissimi, il suo talento e la sua determinazione l’hanno resa una donna di successo che oggi è seguita da milioni di telespettatori che la stimano e supportano in ogni situazione.

Il suo nome è Ingrid Muccitelli, la conduttrice si è lasciata andare a qualche retroscena sul suo passato professionale in un’intervista per TvMia. Ha parlato anche del suo amico e collega Tiberio Timperi con il quale lavora nel programma “Unomattina in famiglia”.

Ingrid Muccitelli, il segreto su Tiberio Timperi

Nel corso dell’intervista per TvMia, Ingrid Muccitelli si è lasciata andare ed ha raccontato molti momenti della sua vita fin dall’inizio della sua carriera. Ha spiegato che dopo essersi laureata ha trascorso due anni a fare fotocopie e portare caffè. Solo più tardi, qualcuno l’ha convinta a fare un provino per condurre e senza aspettative ha accettato ed è stata presa. Da lì, la scalata verso il successo.

Oggi la Muccitelli è una nota presentatrice che a fianco di grandi persone riesce sempre ad attirare l’attenzione dei telespettatori che hanno piena fiducia in lei. Tiberio Timperi è uno dei suoi colleghi che più stima, così ha spiegato: “Abbiamo un legame particolare. È davvero una bella persona e un serio professionista”.

“Unomattina in famiglia” è un successo con alla guida professionisti come Ingrid Muccitelli, Tiberio Timperi e Monica Setta. Il segreto? Secondo la conduttrice è la velocità con cui gli autori seguono l’informazione. “Ogni puntata è una sorpresa”, ha aggiunto Ingrid.

Oltre ad essere una nota conduttrice, la Muccitelli è anche molto attiva sui social dove non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate, a lavoro o nel tempo libero.

E’ seguita da più di quarantacinquemila follower con i quali interagisce. Le sue foto sono virali e sono in tanti a supportarla e a sostenerla, giorno dopo giorno. La presentatrice, dal canto suo, cerca sempre di dare il massimo.

