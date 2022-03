La nostra video intervista alle Karma B, il duo di drag queen che affianca Nunzia De Girolamo in “Ciao Maschio”. Ai nostri microfoni il loro coloratissimo mondo

Amano definirsi creature mitologiche, metà esseri umani e metà Raffaella Carrà, loro che sono le drag queen più irriverenti della televisione italiana. Parliamo della Karma B. Si sono fatte conoscere dalla fine degli anni ’90 per le loro ricercate performances in club, TV, teatri, film comici e video musicali facendosi portavoci, con la loro arte, della comunità rainbow italiana nel mondo.

Dopo la loro partecipazione a “All Together Now”, “Canzone Segreta” e “Propaganda Live”, sono arrivate direttamente su Rai 1, al fianco di Nunzia De Girolamo, come presenza fissa nel programma “Ciao Maschio” per confrontarsi con gli ospiti in una ironica “chiacchierata tra uomini”. Su YesLife ci hanno raccontano tutto il loro coloratissimo mondo.

Nome

Mauro e Carmelo

In arte siete le

Karma B

Tre aggettivi per definirvi

Curiose, ironiche, favolose

Più drag o più queen

50 e 50

E se vi dico Raffaella Carrà qual è la prima cosa che vi viene in mente?

Libertà

Vi vediamo in “Ciao Maschio” con Nunzia De Girolamo, soddisfazione o ansia per questa nuova avventura?

Prima molta ansia e poi una grande soddisfazione

Il maschio con cui sognate di confrontarvi?

Non c’è un nome ma una persona totalmente distante da noi, perché il confronto è questo

E quello invece che sperate non arrivi mai in studio?

Non temiamo nessuno, vengano avranno drag per i loro denti

La prima cosa che avete pensato quando la De Girolamo vi ha chiamato?

Oddio

Svelateci una cosa che nessuno sa di lei

Nunzia è una donna che gestisce il tacco 12 meglio delle drag queen

In partenza anche il vostro tour in teatro, “Le Dive con qualcosa in più” descrivetecelo in una sola parola

Sorprendente

E voi cosa avete in più rispetto alle altre drag queen?

Venite a vedere lo spettacolo e lo scoprirete

La cosa che vi piace di più del vostro corpo?

Le gambe

E quella che invece non sopportate?

Tutte le parti del corpo sono belle e vanno accettate. Siamo per l’accettazione totale delle diversità, anche quelle del corpo

Siete superstiziose?

No

E se prima di uno spettacolo si rompe uno specchio?

Ne compriamo un altro

E se vi dico Vladimir Luxuria, cosa rappresenta per voi?

La nostra fata madrina

Il vostro sogno più grande?

Lo stiamo vivendo in realtà

Grazie, lasciate un saluto agli ascoltatori di YesLife

Ciao amici e amiche, ascoltatori e ascoltatrici di YesLife, un bacio dalle Karma B

FRANCESCA BLOISE

Per vedere l’intervista completa alle Karma B guarda il video: