Le bellissime showgirl Giulia e Silvia Provvedi hanno postato di nuovo: questa volta si tratta di un video in cui ricreano due look da paura.

Le famose ex gieffine hanno dato il meglio di sé nel loro nuovo post: impossibile staccare gli occhi dal loro fisico a dir poco pazzesco…

In sottofondo si sente il brano di Acraze, intitolato “Do It To It“: i fan hanno apprezzato molto questa scelta!

Nella didascalia del post, le sorelle Provvedi hanno scritto: “Tagga la tua compagna di avventure carica come noi”.

Il video inizia con l’immagine di Silvia in piedi, immortalata a tre quarti, con indosso dell’intimo nero, tempestato di pizzo e trasparenze: che spettacolo!

Successivamente la gemella mora si sposta per lasciare spazio alla fantastica bionda, che compare con indosso una bralette e degli slip: i fan non sanno dove guardare…

Siete pronti a vedere il post più chiacchierato del momento? Tenetevi forte, perché Le Donatella vi toglieranno le parole di bocca…

Le Donatella, il VIDEO magico che ha stregato tutti… Un fan: “Se screenshotti al momento giusto vedi il paradiso”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧& NIKY🐻• (@ledonatellaofficial)

Una cosa è certa: le splendide ventottenni sanno sempre come riuscire a non passare mai inosservate!

Nella seconda parte del video, le favolose ex concorrenti del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’ schioccano le dita e, improvvisamente, appaiono vestite con due look a dir poco strepitosi: Silvia indossa un paio di tacchi color carne ed un completo giacca – pantalone dalla fantasia vegetale, che verte sui toni verde; Giulia, invece, mantiene la stessa bralette in pizzo di prima, ma la abbina ad una gonna celeste e ad una borsa rosa.

E voi quale outfit preferite?

Il post è stato bombardato da tantissimi mi piace e da svariati commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Se screenshotti al momento giusto vedi il paradiso“; “Veramente bellissime… complimenti ragazze!”; “Vorrei il vostro corpo” oppure “Che bonazze”.

Una cosa è certa: le Provvedi sanno sempre come rendere felici i loro followers!