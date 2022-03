Maria De Filippi lo ha raccontato a tutti. Il figlio di Costanzo si è rivolta a lei e le ha chiesto “aiuto”. Retroscena mai detto prima

Maria De Filippi è una donna dalle mille risorse. Tutti la amano in tv e tutto ciò che lei tocca luccica. I suoi programmi sono tutti di successo, da “C’è posta per te” imbattibile al sabato sera ad “Amici” passando per “Uomini e Donne”.

Sono ormai dei cult della tv commerciale che non conoscono tramonto. Merito della moglie di Costanzo che ha sempre saputo interpretare i gusti ed i desideri del pubblico aggiornando i suoi format per non far scattare mai la monotonia e dare sempre quel quid in più ai telespettatori. Proprio per questo il suo occhio, il suo sguardo ed i suoi giudizi valgono tantissimo.

Maria De Filippi e la richiesta di “aiuto” del figlio di Costanzo

Proprio del giudizio di Maria de Filippi si è avvalso il figlio di Maurizio Costanzo, Saverio nato dall’unione del giornalista con Flaminia Morandi, prima di incontrare Maria. Proprio di Saverio è uno dei lavori più apprezzati e acclamati degli ultimi anni in tv, “L’Amica Geniale”, adattamento dei best seller di Elena Ferrante.

Il figlio di Costanzo si è appellato a Maria, grande appassionata di serie tv e a lei ha chiesto un giudizio prima della messa in onda del suo lavoro. La conduttrice che ha spiegato di aver visto alcune serie cult come “La Casa di Carta” ha visto in anteprima il primo episodio de “L’Amica Geniale”.

Fu proprio Saverio Costanzo a inviarglielo chiedendole di dare un giudizio. Il regista era molto preoccupato. La messa in onda stava per arrivare e poi c’era il dialetto napoletano che poteva non essere di facile comprensione.

“Ricordo di avergli scritto che era bellissimo e che capivo che poteva essere spaventato, visto che arrivava dal cinema e la collocazione in palinsesto non sembrava facile” ha raccontato Maria in una vecchia intervista a Vanity Fair.

La regina di Mediaset ha però ammesso che il figlio del marito è molto bravo, nel suo lavoro mette la “stessa passione di suo padre” sostenuto anche dalla grande tradizione delle fiction di Rai 1 di innegabile bravura. Fa parte della concorrenza, certo, sottolinea Maria ma è pur sempre la verità.