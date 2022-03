Michelle Hunziker, chi è il cupido che ha lanciato la freccia a Trussardi

Dopo mesi spunta la verità sulla storia tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: cosa è successo dieci anni fa tra i due

Sono passati dieci anni da quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono dichiarati amore eterno. La loro storia, però, non ha avuto un lieto fine e i due hanno deciso di separarsi.

La notizia da mesi sta facendo il giro del web e i fan stentano a credere che un amore come il loro possa essere arrivato al capolinea. Ma cosa c’è dietro questa scelta di prendere due strade diverse? La conduttrice ha risposto alla domanda in un’intervista a “La vita in diretta”.

Michelle Hunziker, la rivelazione dopo dieci anni

Lui 39 anni e lei 45, lui imprenditore e lei conduttrice. Due mondi diversi che dieci anni fa si sono incontrati ed hanno deciso di sposarsi e fare una famiglia. Eppure, c’è un dettaglio che nessuno conosce.

A quanto pare all’epoca fu Aurora Ramazzotti, la figlia più grande di Michelle, a convincere la madre a fidanzarsi poiché riteneva che fosse sola da troppo tempo, dopo il matrimonio con Eros Ramazzotti finito molto prima.

“È stata mia figlia a volere che mi fidanzassi, non ne poteva più a vedermi single e iniziava a non voler più uscire per non farmi stare da sola”. Ha rivelato la Hunziker a “La vita in diretta”.

Poi ha aggiunto: “Quando le ho detto che lo stavo frequentando l’ha subito cercato su google e mi ha dato il suo ok. Per Aurora Tommaso è come un fratello maggiore, sa sempre cosa dire in ogni momento”.

Cosa succederà adesso? Se tutto ciò che dice la piccola Ramazzotti si avvera, in tanti sperano che l’influencer faccia riavvicinare i suoi genitori. A “Michelle Impossible” i due sono stati una forza della natura, complici, uno accanto all’altro come se nulla fosse successo.

Che sia un ritorno di fiamma o solo una bella amicizia non c’è dato saperlo, intanto il bacio c’è stato e nessuno potrà mai dimenticare quel gioco di sguardi che ha reso il momento magico e fuori dal comune.