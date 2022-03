La moglie di Todaro è una bomba ad orologeria: a Rudy Zerbi cade l’occhio proprio lì… – VIDEO

Francesca Tocca, la moglie di Raimondo Todaro è una vera e propria bomba ad orologeria: l’ultimo video postato dalla ballerina è da standing ovation

Il suo rapporto con Raimondo Todaro, negli ultimi anni, è stato spesso e volentieri al centro dell’attenzione. Francesca Tocca, moglie del professore di “Amici” ed ex maestro di “Ballando con le Stelle”, aveva infatti avuto una liaison con Valentin, ballerino conosciuto proprio all’interno del talent di Maria De Filippi.

Questa relazione, che l’aveva portata ad allontanarsi da Todaro, sembra ormai solamente un lontano ricordo. Con il tempo, infatti, il rapporto tra i due coniugi si è rivelato essere più forte di qualunque ostacolo.

Raimondo e Francesca, che ad oggi lavorano entrambi ad “Amici”, si esibiscono spesso in sensazionali performance di danza. Nell’ultimo video postato dalla Tocca su Instagram, tuttavia, i fan hanno avuto modo di notare qualcosa di ben diverso: la bellezza mozzafiato della ballerina è a dir poco indescrivibile, ma non è l’unica cosa che balza all’occhio.

Francesca Tocca è una bomba ad orologeria: a Rudy Zerbi cade l’occhio lì… – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Tocca (@francescatocca)

Nel corso dell’ultima puntata di “Amici”, Francesca Tocca ha avuto modo di esibirsi in una sensazionale samba davanti a milioni di telespettatori. Quello che i followers non hanno mancato di notare, come si evince dalla clip che la ballerina ha postato tramite Instagram, è che il suo compagno di ballo, questa volta, non era affatto il marito Raimondo Todaro.

Francesca si è infatti esibita accanto al professionista Umberto Gaudino, al fianco del quale ha dato vita ad una performance artistica a dir poco strepitosa. Moltissimi i complimenti che la Tocca ha ricevuto sui social, anche alla luce della strepitosa forma fisica messa in mostra davanti a tutti.

Il corpetto indossato da Francesca, ovviamente, risaltava ogni curva del suo corpo scolpito, facendola apparire come una vera e propria femme fatale. Tra gli spettatori privilegiati del siparietto, l’amatissimo conduttore Rudy Zerbi, che di fronte alle armi sfoderate dalla Tocca non ha potuto far a meno di sorridere imbarazzato.

Il professore di canto, ovviamente, non ha mancato di fare una panoramica sulle curve mozzafiato della ballerina. Appurata l’assenza di Raimondo Todaro, Zerbi ne ha approfittato per godersi letteralmente lo spettacolo, così come hanno fatto molti altri tra i presenti.

INTERVISTA AL CANTANTE PAGO