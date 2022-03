Paolo Bonolis a ruota libera durante la puntata di “Avanti un altro!”: l’arrivo della Bonas Sara Croce non ha mancato di creare scompiglio all’interno dello studio

La gara auditel tra il quiz game di Paolo Bonolis e la trasmissione di Flavio Insinna prosegue senza esclusione di colpi. Anche nel corso della puntata di oggi, martedì 1 marzo, i telespettatori avranno avuto modo di staccare la spina e di godersi, grazie al programma di Canale Cinque, un momento di totale distensione.

I personaggi del Minimondo di “Avanti un altro!”, dal canto loro, contribuiscono a movimentare gli appuntamenti del gioco televisivo. I loro interventi, spesso e volentieri, vanno infatti a completare i siparietti travolgenti messi in piedi dai due conduttori.

Quest’oggi, durante il turno del concorrente Marco, l’arrivo della Bonas Sara Croce ha creato indiscutibilmente scompiglio nel cuore del partecipante. Paolo Bonolis, per tentare di riportare l’ordine in studio, ha rivelato qualcosa che il pubblico proprio non si aspettava da lui: coinvolta anche la modella.

Paolo Bonolis a ruota libera con la Bonas: “ha un sacco di problemi”. Gelo ad Avanti un altro!

Ad “Avanti un altro”, il turno del partecipante Marco è stato messo a dura prova dall’arrivo della Bonas, la splendida modella Sara Croce. Il compito del personaggio del Minimondo, ovviamente, era quello di distrarre la “preda” al fine di distogliere la sua attenzione dal gioco televisivo.

Bonolis, che aveva già inquadrato il concorrente, ha preso da parte la modella di Garlasco per farle una confessione a dir poco clamorosa. “Questo ha un sacco di problemi” – ha esordito il conduttore, facendo in modo che Marco non riuscisse ad ascoltarlo – “Lei così me lo rende curioso…stia attenta“.

Dopo aver avvertito la Bonas, il presentatore ha dato il via alla consueta tornata di domande. Sorprendentemente, nonostante la presenza più che gradita di Sara Croce alle sue spalle, il concorrente Marco è riuscito a rispondere correttamente ai primi tre quesiti, con grande stupore da parte di Bonolis.

“Lei ha una torrida espressione godereccia“, ha constatato con ironia il conduttore, prima di permettere al partecipante di pescare dal “Pidigozzaro”. Questa volta, e in maniera del tutto inaspettata, l’arrivo della Bonas si è rivelato essere a dir poco provvidenziale.